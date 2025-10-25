Маротта после 1:3 от «Наполи»: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой «Интера». Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР»

Беппе Маротта высказался о поражении «Интера» от «Наполи» в 8-м туре Серии А.

Команда под руководством Кристиана Киву проиграла гостевой матч со счетом 1:3. Хавбек «Наполи» Кевин де Брюйне открыл счет на 33-й минуте, реализовав пенальти.

Президент «Интера» Беппе Маротта появился в зоне послематчевых интервью раньше главного тренера Кристиана Киву.

– Мое присутствие [здесь] – это просто вклад, который я хочу внести в развитие футбола. Я тоже хочу разобраться в ситуации.

Хотя «Наполи» в итоге закономерно добился победы, в основном за счет последних 20 минут, решающим моментом стал пенальти, который полностью изменил баланс игры. Он был назначен по подсказке ассистента арбитра. Но ведь сам судья находился в идеальной позиции, он видел эпизод, отвернулся и только через восемь секунд после этого подал свисток.

На мой взгляд, это был идеальный случай, чтобы вмешался ВАР, ведь судья изначально оценил эпизод и не посчитал его нарушением. Повтор мог бы позволить ему пересмотреть решение и самому его подтвердить или изменить.

Победа «Наполи » началась именно с этого эпизода. Да, в итоге они выиграли 3:1, но если рассмотреть саму динамику момента, то это как раз то, о чем уже не раз говорил Джанлука Рокки (глава судейского корпуса итальянской Италии – Спортс’‘) – хватит назначать «мягкие» пенальти. Многие журналисты и ваш эксперт по судейству Лука Марелли тоже заявили , что это не пенальти.

Нужно четко понимать, что такое пенальти, а что нет. Я сторонник того, чтобы арбитр оставался главным на поле. Если он увидел момент, отвернулся, но потом послушал ассистента, который находился в худшей позиции, значит, он позволил себя слишком легко убедить.

Я был в раздевалке во время перерыва, и, разумеется, этот пенальти сильно повлиял на настроение команды. Я не утверждаю, что «Наполи» не смог бы победить без него, но мы здесь, чтобы выразить протест против того, как был назначен этот пенальти.

– На бровке возникло некоторое напряжение, когда капитан «Интера» Лаутаро Мартинес вступил в перепалку с тренером «Наполи» Антонио Конте. Не связано ли это с их совместной работой в «Интере»?

– Нет, такие вещи случаются на поле, мы часто видим подобное в футболе. Не стал бы придавать этому большого значения, – заявил Маротта в эфире DAZN.