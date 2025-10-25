  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маротта после 1:3 от «Наполи»: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой «Интера». Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР»
6

Маротта после 1:3 от «Наполи»: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой «Интера». Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР»

Беппе Маротта высказался о поражении «Интера» от «Наполи» в 8-м туре Серии А.

Команда под руководством Кристиана Киву проиграла гостевой матч со счетом 1:3. Хавбек «Наполи» Кевин де Брюйне открыл счет на 33-й минуте, реализовав пенальти. 

Президент «Интера» Беппе Маротта появился в зоне послематчевых интервью раньше главного тренера Кристиана Киву. 

– Мое присутствие [здесь] – это просто вклад, который я хочу внести в развитие футбола. Я тоже хочу разобраться в ситуации. 

Хотя «Наполи» в итоге закономерно добился победы, в основном за счет последних 20 минут, решающим моментом стал пенальти, который полностью изменил баланс игры. Он был назначен по подсказке ассистента арбитра. Но ведь сам судья находился в идеальной позиции, он видел эпизод, отвернулся и только через восемь секунд после этого подал свисток.

На мой взгляд, это был идеальный случай, чтобы вмешался ВАР, ведь судья изначально оценил эпизод и не посчитал его нарушением. Повтор мог бы позволить ему пересмотреть решение и самому его подтвердить или изменить.

Победа «Наполи» началась именно с этого эпизода. Да, в итоге они выиграли 3:1, но если рассмотреть саму динамику момента, то это как раз то, о чем уже не раз говорил Джанлука Рокки (глава судейского корпуса итальянской Италии – Спортс’‘) – хватит назначать «мягкие» пенальти. Многие журналисты и ваш эксперт по судейству Лука Марелли тоже заявили, что это не пенальти.

Нужно четко понимать, что такое пенальти, а что нет. Я сторонник того, чтобы арбитр оставался главным на поле. Если он увидел момент, отвернулся, но потом послушал ассистента, который находился в худшей позиции, значит, он позволил себя слишком легко убедить.

Я был в раздевалке во время перерыва, и, разумеется, этот пенальти сильно повлиял на настроение команды. Я не утверждаю, что «Наполи» не смог бы победить без него, но мы здесь, чтобы выразить протест против того, как был назначен этот пенальти. 

– На бровке возникло некоторое напряжение, когда капитан «Интера» Лаутаро Мартинес вступил в перепалку с тренером «Наполи» Антонио Конте. Не связано ли это с их совместной работой в «Интере»?

– Нет, такие вещи случаются на поле, мы часто видим подобное в футболе. Не стал бы придавать этому большого значения, – заявил Маротта в эфире DAZN. 

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6397 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
logoБеппе Маротта
logoАнтонио Конте
logoсудьи
Джанлука Рокки
видеоповторы
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoЛаутаро Мартинес
Лука Марелли
logoИнтер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Между Лаутаро и Конте возникла перепалка в матче «Наполи» – «Интер»: игрок и тренер обменялись жестами и выкриками. Позже Антонио сказал: «Такое бывает. Желаю ему всего хорошего»
сегодня, 19:16Фото
Зоммер с 5.3 по Индексу ГОЛа* стал худшим игроком матча «Наполи» – «Интер». Замбо-Ангисса с оценкой 8.3 – лучший
сегодня, 18:45
«Наполи» победил «Интер» впервые с мая 2023-го – после двух поражений и трех ничьих
сегодня, 18:01
Главные новости
«Брентфорд» – «Ливерпуль». 3:2 – Салах забил. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Криштиану Роналду: «Рад забить 950-й гол и помочь «Аль-Насру»! Всегда жажду большего!»
6 минут назад
В ворота «Ливерпуля» назначили пенальти после ВАР за фол ван Дейка на Уаттара на линии штрафной. Игор Тиаго забил
20 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Интер», «Аталанта» и «Кремонезе» сыграли вничью, «Ювентус» встретится с «Лацио» в воскресенье
23 минуты назад
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 19:2 и лидирует в Чемпионшипе. Поражений в лиге пока нет
24 минуты назад
Конте о жалобах «Интера» на пенальти: «Они посылают Маротту, а за «Наполи» выхожу я. В этом разница. Большая команда должна анализировать, почему проиграла, а не оправдываться»
34 минуты назад
Лапорта про ТВ «Реала»: «Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судей. Но «Барселона» не будет строить из себя жертву, а постарается снова победить на «Бернабеу»
37 минут назад
«Аль-Наср» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 34:3. Команда Роналду и Жезуша лидирует в лиге Саудовской Аравии с 18 очками в 6 турах
43 минуты назад
40-летний Роналду забил 12 голов в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
51 минуту назад
Лукин о стычке Глебова и Рассказова: «Неправильно пихать пацана в два раза меньше. Никому не позволю толкать нашего игрока»
55 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» об отказе Боатенга от стажировки в клубе: «Джером не хочет, чтобы клуб пострадал из-за текущих спорных обсуждений, связанных с его персоной»
2 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» уступил «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
сегодня, 19:02Live
38-летний Варди забил впервые после ухода из «Лестера» – в 3-й игре за «Кремонезе»
14 минут назад
Кубарси про соцсети: «Не стоит придавать им большое значение. Телефон для меня – способ скоротать время, посмотреть то, что мне интересно»
17 минут назад
Главный арбитр матча «Ливерпуль» – «Брентфорд» Хупер травмировался. В перерыве его заменил резервный судья Робинсон
29 минут назад
Челестини о судействе после 1:0 с «Крыльями»: «Не комментирую. Мне без разницы, что делает арбитр, это не моя работа»
57 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Хазем», «Аль-Кадисия» Ретеги не забила «Аль-Охдуду»
сегодня, 19:59
Боатенг отказался от стажировки в «Баварии» на фоне протеста фанатов: «После обсуждений, связанных с моей персоной, я решил сосредоточиться на своих направлениях»
сегодня, 19:53
Тороп о пропущенном голе после удара Воробьева от углового флага: «Ошибся, главное – легче относиться к этому. Все поддержали меня. Окружение сделало так, чтобы я не смотрел комментарии»
сегодня, 19:30
Киву про 1:3 с «Наполи»: «Игроки «Интера» потратили много энергии на споры со скамейкой соперника, когда нужно было сохранять концентрацию. Но 1-й тайм был прекрасен, мы доминировали»
сегодня, 19:13