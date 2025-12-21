  • Спортс
5

Корнеев об обмене Дивеева на Гонду: «Полный бред, вообще невыполнимая история. Я не понимаю, откуда берется такая информация»

Корнеев об обмене Дивеева на Гонду: полный бред, невыполнимая история.

Экс-футболист ЦСКА и бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отреагировал на информацию о возможном обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего петербуржцев Лусиано Гонду.

Сообщалось, что клубы близки к согласованию сделки.

«ЦСКА хочет обменять Игоря Дивеева на Лусиано Гонду из «Зенита»? Как по мне, так это полный бред.

Честно, не понимаю, откуда вообще берется вот такая информация.

Это же чистый бред. На мой взгляд, это вообще невыполнимая история», –  заявил Корнеев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
