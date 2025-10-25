Конте о жалобах «Интера» на пенальти: «Они посылают Маротту, а за «Наполи» выхожу я. В этом разница. Большая команда должна анализировать, почему проиграла, а не оправдываться»

Антонио Конте отреагировал на заявления руководства «Интера» после матча.

«Нерадзурри» проиграли «Наполи» (1:3) в 8-м туре Серии А. Неаполитанцы открыли счет в матче с пенальти – его реализовал Кевин де Брюйне на 33-й минуте.

После матча президент «Интера» Беппе Маротта раньше главного тренера Кристиана Киву появился в зоне послематчевых интервью: «Выражаем протест против пенальти , он повлиял на настрой «Интера ». Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР».

«Пенальти? Вот в чем разница между «Наполи» и «Интером». «Интер» посылает Маротту, другие клубы – своих руководителей. А за «Наполи» выхожу я.

Большая команда должна анализировать, почему она проиграла, а не оправдываться подобными вещами. Я бы не позволил своему руководителю делать такие заявления. Когда президент делает такие комментарии… Нужно оставлять это тем, кто участвовал в матче.

Это принижает тренера, и так быть не должно. Я никогда не просил своих президентов быть мне «папами» – я всегда защищал себя сам. Но ладно, ничего страшного», – сказал главный тренер «Наполи ».