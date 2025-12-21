  • Спортс
  • Александр Мостовой: «Могу представить Тюкавина в клубе уровня «Атлетико». Там играют такие же люди, как он»
Александр Мостовой: «Могу представить Тюкавина в клубе уровня «Атлетико». Там играют такие же люди, как он»

Мостовой: могу представить Тюкавина в клубе уровня «Атлетико».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой может представить Константина Тюкавина в «Атлетико».

«Пока Тюкавин не вышел на свой уровень игры до травмы. Но это нормально. Набор игровых кондиций займет какое-то время. Сейчас и после крестообразных связок все восстанавливаются и играют на приличном уровне, медицина не стоит на месте.

Не думаю, что эта травма разделила его карьеру на до и после. Да, чуть меньше стал забивать, но все вернется на круги своя, думаю. Европейские амбиции? Вполне могу представить Тюкавина в клубе уровня «Атлетико». Там играют такие же люди, как он. Тут повезло, там агент хорошо поработал — и ты уже в Ла Лиге. Все может случиться. Есть пример того же Сафонова», – сказал Мостовой.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoКонстантин Тюкавин
logoпремьер-лига Россия
logoАтлетико
logoАлександр Мостовой
logoДинамо Москва
Комментарии
