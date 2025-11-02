  • Спортс
8

Мостовой об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Ничего удивительного – сейчас золотое время, чтобы выстрелить. Надо ехать и доказывать»

Александр Мостовой: в интересе «ПСЖ» к Батракову нет ничего удивительного.

Александр Мостовой считает объяснимым интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что российский футболист находится в шорт‑листе парижского клуба.

«Здесь нет ничего удивительного, тем более агенты подтвердили. Я в это верю.

От Батракова теперь единственное, что надо, так это играть и забивать, что в целом он делает на протяжении последних двух сезонов. Сейчас за всеми футболистами следят, достаточно включить телевизор, не надо куда‑то лететь. Сейчас золотое время, чтобы выстрелить, тебя купят – и все.

Другое дело, что многие начнут сейчас говорить, что не время ехать, Алексей еще молодой. Но, ребята, скажу так: ехать надо и доказывать там, как мы делали в свое время, – сказал экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России.

В нынешнем сезоне Батраков с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Мир РПЛ. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

