Мостовой об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Ничего удивительного – сейчас золотое время, чтобы выстрелить. Надо ехать и доказывать»
Александр Мостовой считает объяснимым интерес «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что российский футболист находится в шорт‑листе парижского клуба.
«Здесь нет ничего удивительного, тем более агенты подтвердили. Я в это верю.
От Батракова теперь единственное, что надо, так это играть и забивать, что в целом он делает на протяжении последних двух сезонов. Сейчас за всеми футболистами следят, достаточно включить телевизор, не надо куда‑то лететь. Сейчас золотое время, чтобы выстрелить, тебя купят – и все.
Другое дело, что многие начнут сейчас говорить, что не время ехать, Алексей еще молодой. Но, ребята, скажу так: ехать надо и доказывать там, как мы делали в свое время, – сказал экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России.
В нынешнем сезоне Батраков с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Мир РПЛ. С полной статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Агент Батракова не удивлен интересом «ПСЖ»: «Что за Алексеем наблюдают многие клубы – давно уже факт. Контактов пока не было»