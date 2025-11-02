  • Спортс
Трент о матче против «Ливерпуля»: «Мои чувства к клубу не изменятся, как бы меня ни приняли. Это топ-команда – никто в «Реале» не думает, что будет легкая игра»

Трент Александер-Арнолд: мои чувства к «Ливерпулю» не изменятся.

Трент Александер-Арнолд высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля».

Экс-защитник «красных» перешел в «Реал» этим летом. Мадридцы во вторник сыграют на «Энфилде» в 4-м туре Лиги чемпионов.

О первом матче против «Ливерпуля»

«Я всегда буду благодарен [клубу] за возможности и за то, чего мы вместе достигли, это останется со мной навсегда. Что бы ни случилось, мои чувства к «Ливерпулю» не изменятся. У меня остались воспоминания на всю жизнь, и, как бы меня ни приняли, это не изменится.

Чувства смешанные. Это будет очень, очень сложная игра, но я с нетерпением жду ее. Важная игра и стадион, на котором нужно будет выступить. Будет огромная разница, когда я войду в гостевую раздевалку и буду разминаться на другой стороне, все будет ощущаться совсем иначе».

О реакцию на жеребьевку Лиги чемпионов

«После жеребьевки мне написали Роббо [Эндрю Робертсон], Мо [Салах] и Ибу [Конате], мы просто посмеялись. Этот матч был предначертан.

Это будет очень тяжелая игра, этому поспособствуют прием и атмосфера, но еще больше для меня важен сам футбол. Учитывая, что я играл там раньше с ребятами и под руководством этого тренера, я понимаю, насколько это хорошая команда.

Это топ-команда, и я знал, что в какой-то момент вернусь туда или сыграю против «Ливерпуля» здесь [в Мадриде]. Хотя «Ливерпуль» в последнее время не показывает [хороших] результатов, он все равно на топ-уровне, и никто здесь не думает, что это будет легкая игра».

О том, будет ли он праздновать, если забьет гол

«Нужно отбросить эмоции в сторону и показать лучший футбол, на который ты способен. Если бы я забил, то, честно говоря, я бы не стал праздновать, нет», – сказал защитник «Реала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Liverpool Echo
