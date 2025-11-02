Радченко о 2:0 с «Локомотивом»: «Зенит» нейтрализовал Батракова. Этот матч станет Алексею уроком – в Европе будет намного тяжелее»
Дмитрий Радченко: футболисты «Зенита» нейтрализовали Батракова.
Дмитрий Радченко заявил, что игроки «Зенита» нейтрализовали Алексея Батракова в матче с «Локомотивом» (2:0).
«Можно сказать, что футболисты «Зенита» нейтрализовали Батракова. Все прекрасно знают, как сейчас надо играть против Алексея.
Ему не давали пространства, всегда рядом с ним находился кто‑то из футболистов «Зенита», и поэтому Алексею приходилось отходить назад, как‑то разыгрывать мяч. При этом он терял мячи там, где ему это несвойственно.
Считаю, что матч с «Зенитом» будет ему уроком. Многие говорят, что Батраков готов уже к игре за топ‑клуб в Европе, но ему там будет намного тяжелее, я сам через это проходил, но такие матчи, как с командой Семака, ему пойдут на пользу», – сказал бывший нападающий «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
