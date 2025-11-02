  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радченко о 2:0 с «Локомотивом»: «Зенит» нейтрализовал Батракова. Этот матч станет Алексею уроком – в Европе будет намного тяжелее»
6

Радченко о 2:0 с «Локомотивом»: «Зенит» нейтрализовал Батракова. Этот матч станет Алексею уроком – в Европе будет намного тяжелее»

Дмитрий Радченко: футболисты «Зенита» нейтрализовали Батракова.

Дмитрий Радченко заявил, что игроки «Зенита» нейтрализовали Алексея Батракова в матче с «Локомотивом» (2:0).

«Можно сказать, что футболисты «Зенита» нейтрализовали Батракова. Все прекрасно знают, как сейчас надо играть против Алексея.

Ему не давали пространства, всегда рядом с ним находился кто‑то из футболистов «Зенита», и поэтому Алексею приходилось отходить назад, как‑то разыгрывать мяч. При этом он терял мячи там, где ему это несвойственно.

Считаю, что матч с «Зенитом» будет ему уроком. Многие говорят, что Батраков готов уже к игре за топ‑клуб в Европе, но ему там будет намного тяжелее, я сам через это проходил, но такие матчи, как с командой Семака, ему пойдут на пользу», – сказал бывший нападающий «Зенита».

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?4203 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Дмитрий Радченко
возможные трансферы
logoАлексей Батраков
logoтактика
logoСергей Семак
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Локо» Ненахов о 0:2 с «Зенитом»: «Мы не сумели сдержать Глушенкова, он хорошо заполнял зоны между линиями»
сегодня, 06:54
Семак о 2:0: «Зенит» играл хорошо в 1-м тайме, во 2-м подустал. С быстрыми атаками «Локо» мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко»
вчера, 20:10
Галактионов о 0:2 от «Зенита»: «Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, появились моменты. Надо было выжимать максимум»
вчера, 20:07
Главные новости
«Смотреть ВАР 10 минут – безобразие полное. Футбольный человек за 2 минуты все определит». Кузнецов об отмененном голе «Ростова»
11 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Эльче», «Бетис» против «Мальорки», «Леванте» проиграл «Сельте»
19 минут назадLive
Гендиректор «Спартака» Некрасов и его заместитель Мовсесьян участвуют в поиске кандидатов на пост тренера. Гарсия не до конца устраивает совет директоров
43 минуты назад
Чемпионат Германии. «Кельн» против «Гамбурга», «Вольфсбург» сыграет с «Хоффенхаймом»
52 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Интер» победил в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
сегодня, 14:01Live
Чемпионат России. «Балтика» играет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 14:01Live
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» в гостях у «Вест Хэма», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом»
сегодня, 14:00Live
У «Интера» 9 побед в 10 последних матчах. Дальше – «Кайрат» в ЛЧ
сегодня, 13:54
Зарплата Шпилевского в «Пари НН» – 60 тысяч евро в месяц. Неустойка сейчас – 45 млн рублей, после Нового года – 31 млн (Иван Карпов)
сегодня, 13:33
«Интер» выиграл в гостях у «Вероны» благодаря автоголу Фресе на 93-й минуте – 2:1
сегодня, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
43 секунды назад
«Балтика» – «Ахмат». 2:0 – Петров забил и ассистировал Пряхину, Мелкадзе удален. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Первая лига. «Родина» победила «Волгу», «Спартак» Кострома играет с «Черноморцем»
15 минут назадLive
Киву о 2:1 с «Вероной»: «В таких матчах легче проиграть, чем победить. Соперник создавал «Интеру» проблемы в определенные моменты»
19 минут назад
Адиев о возможном увольнении из «Крыльев»: «Результата нет. С достоинством приму решение руководства. Я подавать в отставку не планирую»
30 минут назад
Альваро Каррерас: «Мне понравились все мои матчи против Ямаля. Мбаппе заслужил «Золотую бутсу» – повторит в этом сезоне, надеюсь»
46 минут назад
Криштиану Роналду: «Воздушный поцелуй всем бразильцам. Моя сестра живет в Бразилии, я люблю бразильцев. У меня там много болельщиков»
54 минуты назад
Анчелотти о «Милане»: «Они могут выиграть скудетто. Модрич – отличное приобретение, один из лучших полузащитников в 40 лет»
сегодня, 14:21
Александр Кержаков: «Если «Зенит» продолжит играть так воодушевленно, конкурентов в РПЛ у них не будет»
сегодня, 14:15
Полиция Германии о драке 340 фанатов «Боруссии» и «Шальке»: «Насилие набирает обороты, страдают прохожие и полицейские. Клубы должны запретить агрессивным болельщикам посещать стадионы»
сегодня, 14:08