Семин об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Агентские вбросы. Такие сообщения постоянно подбрасываются для прессы»
Юрий Семин: информация об интересе «ПСЖ» к Алексею Батракову идет от агентов.
Юрий Семин назвал агентскими вбросами слухи об интересе «ПСЖ» к Алексею Батрокову.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что полузащитник «Локомотива» находится в шорт‑листе парижского клуба.
«Информация об интересе «ПСЖ» к Алексею Батракову идет от агентов, поэтому я ее комментировать не могу.
Такие сообщения постоянно подбрасываются для прессы. Я не могу комментировать эти вопросы, потому что это агентские вбросы», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?4813 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости