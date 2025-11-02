  • Спортс
  • Семин об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Агентские вбросы. Такие сообщения постоянно подбрасываются для прессы»
8

Семин об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Агентские вбросы. Такие сообщения постоянно подбрасываются для прессы»

Юрий Семин: информация об интересе «ПСЖ» к Алексею Батракову идет от агентов.

Юрий Семин назвал агентскими вбросами слухи об интересе «ПСЖ» к Алексею Батрокову. 

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что полузащитник «Локомотива» находится в шорт‑листе парижского клуба.

«Информация об интересе «ПСЖ» к Алексею Батракову идет от агентов, поэтому я ее комментировать не могу.

Такие сообщения постоянно подбрасываются для прессы. Я не могу комментировать эти вопросы, потому что это агентские вбросы», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
logoАлексей Батраков
logoЮрий Семин
агенты
РИА Новости
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
