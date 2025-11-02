  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Литвинов после 1:2: «У меня кровь, ее остановили, резервный говорит: «Уходи с поля». Помощник судьи говорит: «Выходи, там желтая». Мы сами виноваты, забивают не судьи»
9

Литвинов после 1:2: «У меня кровь, ее остановили, резервный говорит: «Уходи с поля». Помощник судьи говорит: «Выходи, там желтая». Мы сами виноваты, забивают не судьи»

Руслан Литвинов: у меня кровь, один судья говорит одно, другой – другое.

Руслан Литвинов объяснил претензии к резервному арбитру после матча с «Краснодаром» (1:2)

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой «быков» (2:1). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников

Нападающий «быков» Джон Кордоба получил две желтые карточки, дважды ударив локтем в лицо Литвинову, после одного из ударов игрок «Спартака» получил рассечение. После финального свистка защитник красно-белых сказал резервному арбитру: «У тебя свои правила, у него (у главного арбитра – Спортс’‘) свои».

– После матча ты сказал резервному про трактовки. Что имел в виду?

– Что тут говорить, когда один судья говорит одно, другой – другое? Вопросов к ним становится еще больше. Кордоба получает желтую, у меня кровь, ее остановили, резервный говорит: «Уходи с поля». Помощник судьи говорит: «Выходи, там желтая». Не могут сами разобраться.

Но это все вокруг футбола, не судьи забивают голы. Мы сами виноваты. Не вижу смысла обсуждать, как они судят, – сказал Литвинов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoРуслан Литвинов
logoСпартак
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
logoКирилл Левников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев об удалениях Кордобы и Дугласа: «Первая карточка спорная, вторая больше похожа на несчастный случай. Это придало «Спартаку» уверенности»
сегодня, 20:01
Кордоба недоволен судейством со «Спартаком»: «Защитник сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему дали желтую. У меня первое нарушение – и первая карточка»
сегодня, 19:33
Литвинов – резервному судье матча с «Краснодаром»: «У тебя свои правила, у главного свои»
сегодня, 19:20
Главные новости
«Милан» – «Рома». 1:0 – Павлович забил с паса Леау, Меньян отразил пенальти Дибалы. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Николаев об удалении Кордобы: «Лучший показатель – отметины на лице Литвинова, Левников не мог поступить по-другому. Две желтых Аугусто – очевидный эпизод, он попадет в нарезки для обучения арбитров»
3 минуты назад
Кордоба об удалении со «Спартаком»: «Это вызывает смех, пусть остановят меня другим способом. «Краснодар» превосходил соперника до того, как судьи сделали свою работу»
20 минут назад
Лапочкин об удалении Кордобы: «Первая желтая показана ошибочно – случайный контакт, даже фола не было. Вторая карточка справедлива»
49 минут назад
Жуков о «Спартаке»: «Смотреть это – мучение для всех болельщиков, ужасная игра в обороне, абсолютно невнятная – в нападении. Очередной потерянный сезон, к сожалению»
сегодня, 20:29
Рэшфорд о 3:1 с «Эльче»: «Мог сыграть лучше, не вполне доволен собой. Требования в «Барсе» всегда должны быть высочайшими»
сегодня, 20:27
У Оздоева дубль во втором матче подряд за ПАОК. Россиянин набрал 7 (5+2) очков в 9 матчах чемпионата Греции
сегодня, 20:18
Мусаев об удалениях Кордобы и Дугласа: «Первая карточка спорная, вторая больше похожа на несчастный случай. Это придало «Спартаку» уверенности»
сегодня, 20:01
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Эльче», «Бетис» против «Мальорки», «Эспаньол» проиграл «Алавесу» в гостях
сегодня, 20:00Live
Станкович про 1:2: «Краснодар» провел боевой матч, вынуждал нас часто ошибаться, счет на табло. Второй пропущенный гол обескуражил «Спартак»
сегодня, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лапочкин об удалении Мелкадзе: «Шок, катастрофа с судейской точки зрения. Видим непонимание судьями биомеханики движений. Игрок «Балтики» – инициатор контакта, а Георгий ничего не нарушил»
7 минут назад
Ташуев о поражении «Спартака»: «Почему в обороне такой бардак, мягко выражаясь? Слабо ведется работа, «Краснодар» забивал легко»
24 минуты назад
Пеп о голе «Борнмута» с углового: «Почему его не отменили? Невероятно, что фол не зафиксировали. Есть вещи, которые порой трудно понять»
33 минуты назад
У Антони дубль и ассист в 1-м тайме игры с «Мальоркой». Вингер «Бетиса» набрал 7 (5+2) очков в 9 матчах сезона
35 минут назад
Флик о 3:1: «Барса» сыграла лучше, чем в предыдущих матчах. Мне понравился «Эльче», реализуй команды все свои моменты, счет был бы 6:2»
48 минут назад
Фермин с двумя ассистами и 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Барселона» – «Эльче». У Рэшфорда – 7.8, у Ямаля – 7.7, у Касадо – 5.8
сегодня, 20:07
Сперцян о 2:1 со «Спартаком»: «Краснодар» победил заслуженно, мы молодцы. Концовка неприятная получилась, соперник сильный, мы подсели»
сегодня, 19:48
Чемпионат Франции. «Лион» встречается с «Брестом», «Лилль» победил «Анже», «Ренн» разгромил «Страсбур»
сегодня, 19:46Live
Пеп о 3:1: «Сити» был лучше сегодня. «Борнмут» уничтожил нас в прошлом сезоне, это одна из самых требовательных команд»
сегодня, 19:38
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
сегодня, 19:30Тесты и игры