Литвинов после 1:2: «У меня кровь, ее остановили, резервный говорит: «Уходи с поля». Помощник судьи говорит: «Выходи, там желтая». Мы сами виноваты, забивают не судьи»

Руслан Литвинов: у меня кровь, один судья говорит одно, другой – другое.

Руслан Литвинов объяснил претензии к резервному арбитру после матча с «Краснодаром » (1:2)

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой «быков» (2:1). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников .

Нападающий «быков» Джон Кордоба получил две желтые карточки, дважды ударив локтем в лицо Литвинову, после одного из ударов игрок «Спартака » получил рассечение. После финального свистка защитник красно-белых сказал резервному арбитру: «У тебя свои правила, у него (у главного арбитра – Спортс’‘) свои» .

– После матча ты сказал резервному про трактовки. Что имел в виду?

– Что тут говорить, когда один судья говорит одно, другой – другое? Вопросов к ним становится еще больше. Кордоба получает желтую, у меня кровь, ее остановили, резервный говорит: «Уходи с поля». Помощник судьи говорит: «Выходи, там желтая». Не могут сами разобраться.

Но это все вокруг футбола, не судьи забивают голы. Мы сами виноваты. Не вижу смысла обсуждать, как они судят, – сказал Литвинов.