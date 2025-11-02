Александр Жуков: смотреть игру «Спартака» - мучение.

Александр Жуков жестко раскритиковал текущую игру «Спартака».

Команда Деяна Станковича на выезде уступила «Краснодару » (1:2) в 14-м туре Мир РПЛ .

«Спартак » как играл невнятно, так и продолжает. Ужасная игра в обороне. Большую часть времени абсолютно невнятная игра в нападении. Смотреть это – мучение для всех болельщиков «Спартака».

И это не разовая акция, так на протяжении всего сезона. К сожалению, очередной потерянный сезон. «Спартак» очень ужасно играет», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака».

«Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 баллов.