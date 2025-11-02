Жуков о «Спартаке»: «Смотреть это – мучение для всех болельщиков, ужасная игра в обороне, абсолютно невнятная – в нападении. Очередной потерянный сезон, к сожалению»
Александр Жуков: смотреть игру «Спартака» - мучение.
Александр Жуков жестко раскритиковал текущую игру «Спартака».
Команда Деяна Станковича на выезде уступила «Краснодару» (1:2) в 14-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» как играл невнятно, так и продолжает. Ужасная игра в обороне. Большую часть времени абсолютно невнятная игра в нападении. Смотреть это – мучение для всех болельщиков «Спартака».
И это не разовая акция, так на протяжении всего сезона. К сожалению, очередной потерянный сезон. «Спартак» очень ужасно играет», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака».
«Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 баллов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости