Лапочкин об удалении Кордобы: «Первая желтая показана ошибочно – случайный контакт, даже фола не было. Вторая карточка справедлива»

Сергей Лапочкин: первая желтая Кордобе ошибочна, он вообще ничего не делает.

«Краснодар» обыграл «Спартак» (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ , Кордоба получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча. Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

«В первом моменте Кордоба вообще ничего не делает. Происходит случайный контакт. Мое мнение, что эта карточка показана ошибочно. Случайный контакт, даже фола не было. Ничего не было.

А во втором случае я как раз вижу предупреждение. Он разворачивается, и его правая рука идет в сторону. Кордоба попадает рукой в лицо. Мне кажется, что вторая карточка справедлива: рука отставляется, есть контакт руки и лица, и инициатор контакта – именно нападающий «Краснодара ». Так что вторая желтая карточка показана верно», – сказал бывший арбитр ФИФА.