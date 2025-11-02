«Спартак» сейчас стал суперклубом, очень рад за девчонок». Малышев о чемпионстве женской команды

Олег Малышев: женский «Спартак» сейчас стал суперклубом.

Олег Малышев высказался о первом чемпионстве женской команды «Спартака».

Красно-белые оформили титул, сыграв вничью с ЦСКА (2:2) в 25-м туре Суперлиги .

«Чувствую счастье, очень рад за девчонок и тренеров – они это заслужили большой работой.

100 процентов «Спартак» сейчас стал суперклубом», – сказал советник генерального директора и член совета директоров «Спартака ».