  • «Спартак» сейчас стал суперклубом, очень рад за девчонок». Малышев о чемпионстве женской команды
1

«Спартак» сейчас стал суперклубом, очень рад за девчонок». Малышев о чемпионстве женской команды

Олег Малышев: женский «Спартак» сейчас стал суперклубом.

Олег Малышев высказался о первом чемпионстве женской команды «Спартака».

Красно-белые оформили титул, сыграв вничью с ЦСКА (2:2) в 25-м туре Суперлиги.

«Чувствую счастье, очень рад за девчонок и тренеров – они это заслужили большой работой.

100 процентов «Спартак» сейчас стал суперклубом», – сказал советник генерального директора и член совета директоров «Спартака». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoЖФК Спартак
ТАСС
logoОлег Малышев
женский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoЖенская футбольная Суперлига
logoСпартак
