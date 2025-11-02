«Спартак» сейчас стал суперклубом, очень рад за девчонок». Малышев о чемпионстве женской команды
Олег Малышев: женский «Спартак» сейчас стал суперклубом.
Олег Малышев высказался о первом чемпионстве женской команды «Спартака».
Красно-белые оформили титул, сыграв вничью с ЦСКА (2:2) в 25-м туре Суперлиги.
«Чувствую счастье, очень рад за девчонок и тренеров – они это заслужили большой работой.
100 процентов «Спартак» сейчас стал суперклубом», – сказал советник генерального директора и член совета директоров «Спартака».
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?4519 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости