«У судьи сегодня ПМС!» Фанаты женского «Спартака» скандировали в адрес 25-летнего арбитра Вахрушевой в матче с ЦСКА

Фанаты женского «Спартака» скандировали «У судьи сегодня ПМС!».

Болельщики женского «Спартака» заряжали оскорбительную кричалку в адрес судьи. 

Женская команда красно-белых принимала ЦСКА в 25-м туре Суперлиги (2:2). 

Главным арбитром встречи была 25-летняя Алина Вахрушева. 

По ходу встречи фанаты хозяев скандировали «У судьи сегодня ПМС!» в адрес арбитра. 

Женский «Спартак», сыграв вничью с ЦСКА, впервые в истории стал чемпионом России.
 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ultras Action
болельщики
женский футбол
logoсудьи
logoЦСКА
logoСпартак
logoЖенская футбольная Суперлига
logoЖФК ЦСКА
logoЖФК Спартак
