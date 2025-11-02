«У судьи сегодня ПМС!» Фанаты женского «Спартака» скандировали в адрес 25-летнего арбитра Вахрушевой в матче с ЦСКА
Фанаты женского «Спартака» скандировали «У судьи сегодня ПМС!».
Болельщики женского «Спартака» заряжали оскорбительную кричалку в адрес судьи.
Женская команда красно-белых принимала ЦСКА в 25-м туре Суперлиги (2:2).
Главным арбитром встречи была 25-летняя Алина Вахрушева.
По ходу встречи фанаты хозяев скандировали «У судьи сегодня ПМС!» в адрес арбитра.
Женский «Спартак», сыграв вничью с ЦСКА, впервые в истории стал чемпионом России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ultras Action
