«У судьи сегодня ПМС!» Фанаты женского «Спартака» скандировали в адрес 25-летнего арбитра Вахрушевой в матче с ЦСКА

Женская команда красно-белых принимала ЦСК А в 25-м туре Суперлиги (2:2).

Главным арбитром встречи была 25-летняя Алина Вахрушева.

По ходу встречи фанаты хозяев скандировали «У судьи сегодня ПМС!» в адрес арбитра.

Женский «Спартак», сыграв вничью с ЦСКА, впервые в истории стал чемпионом России .

