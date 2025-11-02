  • Спортс
  • Малышев о том, ждать ли успеха мужского «Спартака» на фоне чемпионства женского: «Работаем над этим. Мы обязательно придем туда»
14

Малышев о том, ждать ли успеха мужского «Спартака» на фоне чемпионства женского: «Работаем над этим. Мы обязательно придем туда»

Член совета директоров «Спартака» Малышев заявил о стремлении к чемпионству.

Советник генерального директора и член совета директоров «Спартака» Олег Малышев после чемпионства женского «Спартака» выразил надежду на будущие успехи мужской команды.

– Когда можно будет ждать такой успех от мужской команды?

– Мы работаем над этим.

– Ну вы ждете, что хотя бы в следующем сезоне мужской «Спартак» станет чемпионом?

– Конечно! Мы обязательно придем туда. Не так просто, но мы будем там! – сказал Малышев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
