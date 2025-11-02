Александр Кержаков: «Если «Зенит» продолжит играть так воодушевленно, конкурентов в РПЛ у них не будет»
Кержаков: если «Зенит» оставит настрой, конкурентов в РПЛ у них не будет.
Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил перспективы петербургского клуба.
«Если «Зенит» оставит такое же желание и настрой играть с любым соперником, равных в чемпионате им нет. С «Краснодаром», «Динамо» и «Локомотивом» играют очень воодушевленно и активно, первым номером. С командами из второй восьмерки игры получаются немного блеклыми.
«Зенит» набрал неплохой ход. Если «Зенит» продолжит играть так воодушевленно, конкурентов в чемпионате у них не будет», – сказал Кержаков.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
