  • Александр Кержаков: «Если «Зенит» продолжит играть так воодушевленно, конкурентов в РПЛ у них не будет»
Александр Кержаков: «Если «Зенит» продолжит играть так воодушевленно, конкурентов в РПЛ у них не будет»

Кержаков: если «Зенит» оставит настрой, конкурентов в РПЛ у них не будет.

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков оценил перспективы петербургского клуба.

«Если «Зенит» оставит такое же желание и настрой играть с любым соперником, равных в чемпионате им нет. С «Краснодаром», «Динамо» и «Локомотивом» играют очень воодушевленно и активно, первым номером. С командами из второй восьмерки игры получаются немного блеклыми.

«Зенит» набрал неплохой ход. Если «Зенит» продолжит играть так воодушевленно, конкурентов в чемпионате у них не будет», – сказал Кержаков.

Источник: «Чемпионат»
