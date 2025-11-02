Петржела о «Зените»: «Главный претендент на титул – их ничто не остановит после победы над «Локомотивом». Но Семака нужно уволить после этого сезона»
Властимил Петржела: «Зенит» – главный претендент на титул.
Властимил Петржела считает, что «Зенит» стал основным претендентом на золото в чемпионате России.
Команда тренера Сергея Семака обыграла «Локомотив» (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ.
«Зенит» – главный претендент на титул. После победы над «Локомотивом» их ничто не остановит.
Тем не менее считаю, что команде нужно уволить Семака по окончании сезона», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
После 14 матчей петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» находится на 4-м месте с 27 очками.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
