Петржела о «Зените»: «Главный претендент на титул – их ничто не остановит после победы над «Локомотивом». Но Семака нужно уволить после этого сезона»

Властимил Петржела: «Зенит» – главный претендент на титул.

Властимил Петржела считает, что «Зенит » стал основным претендентом на золото в чемпионате России.

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Локомотив» (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ .

«Зенит» – главный претендент на титул. После победы над «Локомотивом» их ничто не остановит.

Тем не менее считаю, что команде нужно уволить Семака по окончании сезона», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

После 14 матчей петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив » находится на 4-м месте с 27 очками.