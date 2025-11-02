  • Спортс
  «Локомотив» создал голевой момент уже при счете 0:2. В 1-м тайме я не видел, в чем он мог превосходить «Зенит», во 2-м преимущество было во владении». Александр Кержаков о матче РПЛ
10

«Локомотив» создал голевой момент уже при счете 0:2. В 1-м тайме я не видел, в чем он мог превосходить «Зенит», во 2-м преимущество было во владении». Александр Кержаков о матче РПЛ

Александр Кержаков: я не видел, в чем «Локомотив» мог превосходить «Зенит».

Александр Кержаков считает, что «Зенит» заслуженно обыграл «Локомотив» (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.

«В первом тайме я вообще не видел, в чем «Локомотив» мог превосходить «Зенит». Во втором тайме было давление, потому что у «Зенита» функционально просел Жерсон – стали проигрывать центр поля. Сказалось и то, что «Локомотив» немного изменил игру, выпустив Бакаева и играя в три нападающих при владении мячом.

Если бы «Зенит» чуть раньше заменил Жерсона и добавил активности в центре поля, такого бы преимущества во владении мячом у «Локомотива» не было. Владение владением, но действительно голевой момент «Локомотив» создал уже при счете 0:2», – сказал экс-нападающий «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
