  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Судейство в РПЛ требует улучшения. В наших матчах уже не раз происходила странная ситуация, когда ВАР вызывает судью ошибиться, а не исправить ошибку»
3

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Судейство в РПЛ требует улучшения. В наших матчах уже не раз происходила странная ситуация, когда ВАР вызывает судью ошибиться, а не исправить ошибку»

В «Динамо» заявили, что судейство в РПЛ требует улучшения.

Генеральный директор «Динамо» считает, что работа российских судей нуждается в улучшении.

Ранее тренер команды Валерий Карпин заявил, что почти никогда не бывает довольным судейством матчей.

«Без сомнения, судейство требует улучшения. Конкретно в наших матчах уже не раз происходила странная ситуация. Судьи на ВАР вызывали судью в поле, чтобы назначить пенальти, затем арбитр назначал пенальти, а потом ЭСК РФС это фиксировала как ошибки, причем единогласно.

То есть получается, что судьи на ВАР вызывали судью в поле, чтобы он ошибся, а не исправил ошибку. Что для нас было удивительно. К судейству всегда есть вопросы, просто странно – ВАР должна помогать, а тут получилось, что, наоборот, мешала», – сказал Пивоваров.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3405 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoДинамо Москва
logoсудьи
ТАСС
ЭСК РФС
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
logoВалерий Карпин
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николаев о решении Танашева не удалять Глебова: «Молодой арбитр в очередной раз показал свою мудрость. Эпизод происходит в центре поля, рядом с Данилой был партнер, а мяч не под контролем Даку»
вчера, 19:03
Рахимов считает, что Глебова должны были удалять за фол на Даку: «Мирлинд выбегал один на один, без сопротивления. Откуда бы ни бежал, хоть от своих ворот, – он последний»
вчера, 18:28
Лещук о судьях: «Уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас свистят небольшие контакты во многих матчах»
31 октября, 16:32
Главные новости
Защитник «Севильи» Маркао недоволен судейством матча с «Атлетико»: «Я зол. При малейшем нашем касании – пенальти. Если их касание: ничего, продолжайте. Странные вещи»
10 минут назад
«Краснодар» за 2.12 или «Спартак» за 3.80? Следите за матчем с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ
38 минут назадРеклама
Кисляк о сравнении с Беллингемом: «Рановато, но его надо превзойти»
сегодня, 09:28
Орлов о Мостовом: «Как можно похитить игрока «Зенита»?! Даже не представляю, что этих ребят ждало бы в советское время. Мальчики, наверное, и не знали, кого похищают»
сегодня, 09:18
Анчелотти о фаворитах ЛЧ: «Реал», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Бавария». Но матчи с большим количеством голов убивают интерес к первому этапу»
сегодня, 09:11
Чемпионат России. «Сочи» в гостях у «Оренбурга», «Балтика» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 09:01Live
«Барселона» может купить Кейна – предложение будет зависеть от финансов клуба. Форвард «Баварии» рассматривает возможность, его отступные летом – 65 млн евро (Diario Sport)
сегодня, 08:57
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У Карпина большой кредит доверия. Пытаемся совместно найти лучшие решения»
сегодня, 08:44
Алонсо о незабитом пенальти Винисиуса: «Мбаппе – основной пенальтист, я бы хотел, чтобы он забил второй 11-метровый. Винисиус провел очень хорошую игру»
сегодня, 08:40
340 фанатов «Боруссии» и «Шальке» подрались на вокзале в Кельне. Полиция применила дубинки и перцовые баллончики, один офицер ранен
сегодня, 08:26
Ко всем новостям
Последние новости
Селюк о Шпилевском: «Говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали. В «Арисе» он был мальчиком на побегушках, а возомнил себя тренером. Нижегородцам надо искать нового»
6 минут назад
«Оренбург» – «Сочи». 3:1 – Томпсон забил дальним ударом. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Миятович о «Реале»: «Мбаппе и Гюлер станут очень важным дуэтом для клуба – они отлично взаимодействуют. Винисиус выйдет в старте против «Ливерпуля»
17 минут назад
Хавбек «Локо» Карпукас: «Жалко, что мы уже все топ-матчи выиграли, а «Зениту» уступили. И теряли очки там, где не должны были»
23 минуты назад
Спаллетти о Копмейнерсе в обороне против «Кремонезе»: «Тен уже делал это в сборной. Посыл был таким: нужно не защищаться – нужно играть»
30 минут назад
Артета про 2:0 с «Бернли»: «Один из лучших первых таймов «Арсенала». Снизили планку во 2-м тайме»
40 минут назад
Алонсо о Вальверде: «У Феде душа полузащитника, но он разносторонний футболист. Он очень хорошо играл в защите»
50 минут назад
Аленичев о Глушакове: «Денис обязан был поиграть в Европе. Не в «Барсе» и «Реале», но в пятой-шестой команде Ла Лиги или Серии А – спокойно. Он не раскрыл полностью свой потенциал»
сегодня, 09:37
Жерсон о попытке похищения Мостового: «Я сказал, что он может позвонить мне в любое время. Хорошо, что ничего страшного не случилось. Мне понравилось его празднование – красивое»
сегодня, 09:23
Круговому не принципиально обойти «Зенит» и «Спартак» в таблице: «У ЦСКА свои задачи»
сегодня, 08:58