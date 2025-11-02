Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Судейство в РПЛ требует улучшения. В наших матчах уже не раз происходила странная ситуация, когда ВАР вызывает судью ошибиться, а не исправить ошибку»

В «Динамо» заявили, что судейство в РПЛ требует улучшения.

Генеральный директор «Динамо » считает, что работа российских судей нуждается в улучшении.

Ранее тренер команды Валерий Карпин заявил, что почти никогда не бывает довольным судейством матчей.

«Без сомнения, судейство требует улучшения. Конкретно в наших матчах уже не раз происходила странная ситуация. Судьи на ВАР вызывали судью в поле, чтобы назначить пенальти, затем арбитр назначал пенальти, а потом ЭСК РФС это фиксировала как ошибки, причем единогласно.

То есть получается, что судьи на ВАР вызывали судью в поле, чтобы он ошибся, а не исправил ошибку. Что для нас было удивительно. К судейству всегда есть вопросы, просто странно – ВАР должна помогать, а тут получилось, что, наоборот, мешала», – сказал Пивоваров .