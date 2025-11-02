Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У Карпина большой кредит доверия. Пытаемся совместно найти лучшие решения»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: У Карпина большой кредит доверия.

Генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров заявил, что Валерию Карпину увольнение пока не грозит.

«Динамо» не может победить в Мир РПЛ четыре матча подряд 2 поражения и 2 ничьих. Бело-голубые с 17 очками идут восьмыми в таблице.

«Что делать для исправления ситуации в таблице РПЛ? Тренироваться, работать, прогрессировать. У Валерия Георгиевича большой кредит доверия.

Мы все время находимся в диалоге. Конечно, вопросы задаем по тем эпизодам, которые видим по игре. Мы пытаемся совместно найти лучшие решения, всегда в контакте», – сказал Пивоваров.