Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У Карпина большой кредит доверия. Пытаемся совместно найти лучшие решения»
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: У Карпина большой кредит доверия.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что Валерию Карпину увольнение пока не грозит.
«Динамо» не может победить в Мир РПЛ четыре матча подряд 2 поражения и 2 ничьих. Бело-голубые с 17 очками идут восьмыми в таблице.
«Что делать для исправления ситуации в таблице РПЛ? Тренироваться, работать, прогрессировать. У Валерия Георгиевича большой кредит доверия.
Мы все время находимся в диалоге. Конечно, вопросы задаем по тем эпизодам, которые видим по игре. Мы пытаемся совместно найти лучшие решения, всегда в контакте», – сказал Пивоваров.
