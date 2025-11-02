Геннадий Орлов: «Зенит» обыграл «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив», а это уже заявка. Питер подтянулся и выходит на свой уровень. Есть потенциал и резервы»
Геннадий Орлов: «Зенит» подтянулся и выходит на свой уровень.
Комментатор Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» над «Локомотивом» (2:0) в Мир РПЛ.
«Зенит» в последних шести турах обыграл «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив». А это, согласитесь, уже заявка. Питер подтянулся, выходит на свой уровень. При этом у команды Семака, конечно, есть потенциал, резервы.
Тот же Жерсон еще прибавит и начнет не только передачами снабжать партнеров, но и забивать! То есть перспективы просматриваются. Наблюдал сегодня за реакцией Семака на происходившее на поле. Он уже начал улыбаться. Все в порядке», – заявил Орлов.
