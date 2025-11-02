Хавбек «Локо» Карпукас: «Жалко, что мы уже все топ-матчи выиграли, а «Зениту» уступили. И теряли очки там, где не должны были»

Хавбек «Локо» Карпукас: жалко, что выиграли все топ-матчи, а «Зениту» уступили.

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ.

«Какая разница, кому проигрывать, если за каждое поражение дают ноль очков. Жалко, что мы уже все топ-матчи выиграли, а «Зениту» уступили. И теряли очки там, где не должны были», – сказал Карпукас.

После 14 туров «Локомотив» занимает 4-е место в таблице, набрав 27 очков. «Зенит» – второй с 29 очками.