Хавбек «Локо» Карпукас: «Жалко, что мы уже все топ-матчи выиграли, а «Зениту» уступили. И теряли очки там, где не должны были»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ.
«Какая разница, кому проигрывать, если за каждое поражение дают ноль очков. Жалко, что мы уже все топ-матчи выиграли, а «Зениту» уступили. И теряли очки там, где не должны были», – сказал Карпукас.
После 14 туров «Локомотив» занимает 4-е место в таблице, набрав 27 очков. «Зенит» – второй с 29 очками.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
