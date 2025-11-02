Защитник «Локо» Ненахов о 0:2 с «Зенитом»: «Мы не сумели сдержать Глушенкова, он хорошо заполнял зоны между линиями»
Максим Ненахов: «Локомотив» не сумел сдержать Глушенкова.
Защитник «Локомотива» высказался после матча РПЛ с «Зенитом» (0:2), в котором Максим Глушенков сделал пас на победный гол.
«В первом тайме нам понадобилось время, чтобы войти в игру. В течение 15 минут не могли войти, а соперник имел много моментов.
Мы делали акцент на Максе Глушенкове перед игрой, но он хорошо заполнял зоны между линиями, и, не сумев сдержав его, мы получали моменты у своих ворот», — сказал Ненахов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
