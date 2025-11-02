  • Спортс
Геннадий Орлов: «Глушенков – лидер этого «Зенита». Народ его признал, полюбил. Когда Максим получал мяч, трибуны просто взрывались!»

Геннадий Орлов: Глушенков – лидер «Зенита», народ его полюбил.

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ отметил Максима Глушенкова, назвав его лидером команды.

«Отдельно нужно сказать и про Глушенкова. Потрясающий первый тайм в его исполнении! Энергичный, активный, с движением. Тот же Батраков сыграл не так ярко.

Максим записал в свой актив голевой пас на Педро, вывернул стопу. А мог ведь и оформить ассистентский дубль. Вспомните, какую великолепную передачу он вырезал на Мантуана. Какое видение поля!

Был еще эпизод, когда Вендел не понял замысла Глушенкова. И я поймал себя на мысли: раньше мы говорили о высоком футбольном интеллекте Малкома, Клаудиньо, Вендела. А сейчас впору высоко оценивать тонкость в игре именно Глушенкова! И, знаете, народ его признал, полюбил. Когда Максим получал мяч, трибуны просто взрывались! Сейчас он лидер этого «Зенита», – отметил Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
