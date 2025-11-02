  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спаллетти о Копмейнерсе в обороне против «Кремонезе»: «Тен уже делал это в сборной. Посыл был таким: нужно не защищаться – нужно играть»
Спаллетти о Копмейнерсе в обороне против «Кремонезе»: «Тен уже делал это в сборной. Посыл был таким: нужно не защищаться – нужно играть»

Лучано Спаллетти о Копмейнерсе: он уже играл в обороне в сборной.

Лучано Спаллетти высказался о Тене Копмейнерсе, вышедшем слева в обороне на матч с «Кремонезе».

«Ювентус» одержал победу (2:1) в первой игре под руководством Спаллетти.

«[Копмейнерс] может это сделать, он уже делал это в сборной.

Сегодняшний посыл был таким: нужно не защищаться – нужно играть. Он командовал теми, кто впереди, играл агрессивно и в оборонительном ключе.

Если бы мы больше использовали его при владении мячом, он бы чаще поднимался в полузащиту, чтобы создать преимущество. В этом и заключалась цель – растянуть позицию Тюрама.

Мы редко к этому прибегали. Он заставил больше ценить себя за то, что ему не свойственно», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
