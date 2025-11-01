Костич забил на 2-й минуте дебютной игры Спаллетти в «Ювентусе». При Тудоре серб ни разу не выходил в старте в этом сезоне
Филип Костич забил за «Ювентус» после смены тренера.
Филип Костич отметился голом за «Ювентус» в дебютной игре Лучано Спаллетти во главе клуба.
Туринцы играют на выезде с «Кремонезе» (1:0, второй тайм) в 10-м туре Серии А. Костич открыл счет на второй минуте.
В этом сезоне сербский полузащитник лишь раз выходил в стартовом составе «Ювентуса» – в прошлой игре с «Удинезе» (3:1) при временно исполняющем обязанности главного тренера Массимо Брамбилле после увольнения Игора Тудора.
При хорватском специалисте Костич зачастую и вовсе не получал игровых минут. Его статистику можно увидеть здесь.
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости