  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рахимов считает, что Глебова должны были удалять за фол на Даку: «Мирлинд выбегал один на один, без сопротивления. Откуда бы ни бежал, хоть от своих ворот, – он последний»
3

Рахимов считает, что Глебова должны были удалять за фол на Даку: «Мирлинд выбегал один на один, без сопротивления. Откуда бы ни бежал, хоть от своих ворот, – он последний»

Рашид Рахимов считает, что Данил Глебов заслуживал удаления в игре с «Рубином».

Рашид Рахимов высказался о ничьей с «Динамо» в 14-м туре Мир РПЛ

На 58-й минуте матча «Рубин» остался в меньшинстве – второе предупреждение получил Константин Нижегородов. На 77‑й минуте судья Инал Танашев показал хавбеку москвичей Даниле Глебову желтую карточку за фол на Мирлинде Даку.

– Игра развивалась по‑разному. В первом тайме по организации, по всему остальному было хорошо. Почти все мы контролировали, за исключением одного момента, когда Нижегородов выбивал мяч из пустых ворот. Все остальное было нормально.

Второй тайм начали очень активно, первые 15 минут были с большим давлением, у нас было несколько угловых и ударов. А потом все сломало удаление. Нам пришлось перейти на средний блок, чуть ниже, искать контратаки.

Нужно отдать должное ребятам. Эти 0:0 – минимум того, что они заслужили, потому что в меньшинстве не дали создать много моментов сопернику. Во втором тайме мы настраивались на то, что можем добиться более положительного результата. Но в футболе удаление может поменять все планы.

Красная карточка Нижегородова – это его ошибка?

– Это всегда ошибка, потому что, наверное, можно было раньше занять другую позицию, не позволить бежать сопернику впереди, прочитать ситуацию. Там можно проанализировать и сказать, что это ошибка, но если посмотреть, то в этой игре все ошибались.

Я, например, считаю, что на Даку тоже было удаление, потому что он выбегал один на один. Он выбегал уже без сопротивления. Откуда бы он ни бежал, хоть от своих ворот, – он последний. То, что я увидел, и то, что мы еще раз посмотрели, – да, это может быть красная карточка. Все ошибаются. И судьи ошибаются, и мы ошибаемся.

«Динамо» – хорошая команда, им нужно набирать очки. И мы после незаслуженного поражения от «Краснодара» горели желанием реабилитироваться и набрать три очка.

Вы довольны теми, кто сегодня вышел после восстановления от травм? И Иву, и Вуячичем?

– Конечно, доволен. Вуячич вообще не мог давать правой ногой, все время перекладывал под левую. Нужно отдать им должное, они вышли неготовыми физически, не в тонусе, но… Это говорит о характере команды, – сказал главный тренер «Рубина». 

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1240 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoМатч ТВ
logoДанил Глебов
logoпремьер-лига Россия
logoУгочукву Иву
Инал Танашев
logoИгор Вуячич
logoРашид Рахимов
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoМирлинд Даку
logoКонстантин Нижегородов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пивоваров о 0:0 с «Рубином»: «Динамо» доминировало весь матч, но реализовать моменты не удалось. Мы скорее потеряли два очка»
сегодня, 17:54
Карпин о претензиях к футболистам за игру в большинстве против «Рубина»: «Последний пас, если это можно назвать претензией. «Динамо» упустило два очка»
сегодня, 17:50
Карпин недоволен 0:0 с «Рубином», доигрывавшим в меньшинстве: «Дело даже не в удалении, «Динамо» могло выжать больше до него»
сегодня, 17:22
Главные новости
Гризманн – 11-й игрок и 6-й легионер, забивший 200 голов в Ла Лиге. Лидирует Месси – 474
16 минут назад
У 40-летнего Роналду 13 голов в 14 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
25 минут назад
Аморим считает, что «МЮ» в прошлом сезоне проиграл бы такой матч, как с «Ноттингемом»: «Все дело в уверенности, она изменилась. Мы лучше понимаем друг друга»
29 минут назад
Роналду забил 951-й гол в карьере – в матче с «Аль-Фейхой»
39 минут назад
Спорим, не отгадаете этих футболистов топ-клубов?
54 минуты назадТесты и игры
Аморим про 2:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» играет все лучше, это очевидно для всех. У нас есть ощущение, что если уж не победим, то хотя бы не проиграем»
55 минут назад
Пивоваров о 0:0 с «Рубином»: «Динамо» доминировало весь матч, но реализовать моменты не удалось. Мы скорее потеряли два очка»
сегодня, 17:54
У Глушенкова 10 (6+4) очков в 12 матчах сезона РПЛ. Хавбек «Зенита» ассистировал Педро в игре с «Локомотивом»
сегодня, 17:40
Артета про 2:0 с «Бернли»: «Выдающаяся игра «Арсенала» в 1-м тайме, выдающаяся защита. Мы ничего не дали создать»
сегодня, 17:33
Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Бернли», «МЮ» сыграл 2:2 с «Форест», «Челси» против «Тоттенхэма», «Ливерпуль» примет «Виллу»
сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Кремонезе» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3 минуты назад
Дмитрий Селюк: «Динамо» – это прошлый «Ростов», при Карпине фанаты ничего не дождутся. Люди в таких случаях уходят: «Извините, не справился». Карпин говорит: «Еще два-три года»
8 минут назад
Заур Тедеев: «Матч ТВ» – большие профессионалы. От остальных каналов отличается точностью. Рад, что есть люди, которые хорошо разбираются в футболе»
11 минут назад
У «Локомотива» 1 удар в створ и 0,08 xG в 1-м тайме игры с «Зенитом»
35 минут назад
«Локомотив» пропустил в 9-м гостевом матче РПЛ подряд – от «Зенита». Это повторение клубного антирекорда
40 минут назад
«Бавария» – «Байер». 3:0 – Баде забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
«Тоттенхэм» – «Челси». 0:1 – Жоао Педро открыл счет. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы», «Монако» Головина играет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
53 минуты назадLive
Диего Симеоне о Джулиано: «Он заслужил место в составе «Атлетико», у него хорошие отношения с коллективом. Я пытаюсь отделить чувства к сыну от чувств к игроку»
55 минут назад
Гол Рамуша на 94-й принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» – 1:0
сегодня, 17:54