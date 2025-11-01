Рахимов считает, что Глебова должны были удалять за фол на Даку: «Мирлинд выбегал один на один, без сопротивления. Откуда бы ни бежал, хоть от своих ворот, – он последний»

Рашид Рахимов считает, что Данил Глебов заслуживал удаления в игре с «Рубином».

Рашид Рахимов высказался о ничьей с «Динамо» в 14-м туре Мир РПЛ .

На 58-й минуте матча «Рубин» остался в меньшинстве – второе предупреждение получил Константин Нижегородов . На 77‑й минуте судья Инал Танашев показал хавбеку москвичей Даниле Глебову желтую карточку за фол на Мирлинде Даку.

– Игра развивалась по‑разному. В первом тайме по организации, по всему остальному было хорошо. Почти все мы контролировали, за исключением одного момента, когда Нижегородов выбивал мяч из пустых ворот. Все остальное было нормально.

Второй тайм начали очень активно, первые 15 минут были с большим давлением, у нас было несколько угловых и ударов. А потом все сломало удаление. Нам пришлось перейти на средний блок, чуть ниже, искать контратаки.

Нужно отдать должное ребятам. Эти 0:0 – минимум того, что они заслужили, потому что в меньшинстве не дали создать много моментов сопернику. Во втором тайме мы настраивались на то, что можем добиться более положительного результата. Но в футболе удаление может поменять все планы.

– Красная карточка Нижегородова – это его ошибка?

– Это всегда ошибка, потому что, наверное, можно было раньше занять другую позицию, не позволить бежать сопернику впереди, прочитать ситуацию. Там можно проанализировать и сказать, что это ошибка, но если посмотреть, то в этой игре все ошибались.

Я, например, считаю, что на Даку тоже было удаление, потому что он выбегал один на один. Он выбегал уже без сопротивления. Откуда бы он ни бежал, хоть от своих ворот, – он последний. То, что я увидел, и то, что мы еще раз посмотрели, – да, это может быть красная карточка. Все ошибаются. И судьи ошибаются, и мы ошибаемся.

«Динамо» – хорошая команда, им нужно набирать очки. И мы после незаслуженного поражения от «Краснодара» горели желанием реабилитироваться и набрать три очка.

– Вы довольны теми, кто сегодня вышел после восстановления от травм? И Иву, и Вуячичем?

– Конечно, доволен. Вуячич вообще не мог давать правой ногой, все время перекладывал под левую. Нужно отдать им должное, они вышли неготовыми физически, не в тонусе, но… Это говорит о характере команды, – сказал главный тренер «Рубина ».