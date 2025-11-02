  • Спортс
Жерсон о попытке похищения Мостового: «Я сказал, что он может позвонить мне в любое время. Хорошо, что ничего страшного не случилось. Мне понравилось его празднование – красивое»

Жерсон: «Сказал Андрею Мостовому, что он может позвонить мне в любое время».

Жерсон высказался о победе «Зенита» над «Локомотивом» и праздновании Андрея Мостового.

Петербуржцы дома победили москвичей (2:0) в матче 14-го тура Мир РПЛ. Мостовой отпраздновал забитый гол в балаклаве.

Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

«Очень сложный матч, но команда отлично справилась. Мы провели отличную игру и одержали великолепную победу. Отдельно хочу отметить Андрея Мостового, который забил «Локомотиву». Очень рад за него, учитывая, что с ним случилось.

Когда он рассказал об этом, я ответил, что он может позвонить мне в любое время. Хорошо, что все обошлось и с ним ничего страшного не случилось. Мне понравилось его празднование. Красивое», – сказал полузащитник «Зенита».

