Семак о попытке похищения Андрея Мостового: «Все волновались за него. Кто‑то мог позволить себе шутки, но ситуация нешуточная. Главное, все закончилось хорошо и все живы‑здоровы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент с попыткой похищения Андрея Мостового.
Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
1 ноября петербургский клуб обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 в 14-м туре Мир РПЛ.
– Как вам перформанс Мостового? Обсуждали ли ситуацию?
– Ситуацию обсуждали, конечно. Что сказать, все переживали и волновались за него. Кто‑то мог позволить шутки себе, но ситуация нешуточная абсолютно. Главное, все закончилось хорошо и все живы‑здоровы.
Он помогает, забивает важные мячи. За желтую карточку ругать его не буду, – сказал Семак.
