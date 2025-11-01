Семак о попытке похищения Андрея Мостового: «Все волновались за него. Кто‑то мог позволить себе шутки, но ситуация нешуточная. Главное, все закончилось хорошо и все живы‑здоровы»

Cемак об инциденте с Мостовым: все волновались за него, ситуация нешуточная.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал инцидент с попыткой похищения Андрея Мостового.

Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

1 ноября петербургский клуб обыграл «Локомотив» со счетом 2:0 в 14-м туре Мир РПЛ.

– Как вам перформанс Мостового? Обсуждали ли ситуацию?

– Ситуацию обсуждали, конечно. Что сказать, все переживали и волновались за него. Кто‑то мог позволить шутки себе, но ситуация нешуточная абсолютно. Главное, все закончилось хорошо и все живы‑здоровы.

Он помогает, забивает важные мячи. За желтую карточку ругать его не буду, – сказал Семак.

Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал»