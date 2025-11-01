Круговой назвал Широкова мировой звездой среди российских футболистов: «Первое, что в голову пришло. Хороший игрок»
Круговой назвал Широкова мировой звездой среди российских футболистов.
Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой считает Романа Широкова мировой звездой среди российских футболистов.
– Кто из российских футболистов – мировая звезда?
– Роман Широков. Это первое, что в голову пришло. Он хороший футболист.
– Согласен, что Аршавин тоже мировая звезда?
– Тут вопросов нет. Он за «Арсенал» четыре гола в одном матче забивал, – сказал Круговой.
