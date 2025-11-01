Круговой назвал Широкова мировой звездой среди российских футболистов: «Первое, что в голову пришло. Хороший игрок»

Круговой назвал Широкова мировой звездой среди российских футболистов.

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой считает Романа Широкова мировой звездой среди российских футболистов.

– Кто из российских футболистов – мировая звезда?

– Роман Широков. Это первое, что в голову пришло. Он хороший футболист.

– Согласен, что Аршавин тоже мировая звезда?

– Тут вопросов нет. Он за «Арсенал» четыре гола в одном матче забивал, – сказал Круговой.