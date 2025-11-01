Пивоваров о 0:0 с «Рубином»: «Динамо» доминировало весь матч, но реализовать моменты не удалось. Мы скорее потеряли два очка»
Павел Пивоваров: «Динамо» потеряло два очка в игре с «Рубином».
Павел Пивоваров высказался о ничьей «Динамо» с «Рубином» (0:0) в 14-м туре Мир РПЛ.
«Мы доминировали весь матч, создали много моментов – это из позитивного. К сожалению, реализовать голевые моменты не удалось. В одном из эпизодов игрок «Рубина» вообще выбил мяч из своих ворот с линии.
Игра проходила с нашим преимуществом, более получаса мы действовали в большинстве, но соперник дисциплинированно сыграл в обороне.
«Рубин» бился и эту ничью заслужил. Мы же, наверное, исходя из того, как развивалась игра, скорее потеряли два очка. «Рубин» заслуженно занимает свое место в таблице», – сказал генеральный директор «Динамо».
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости