Винисиус не реализовал 5 из 14 пенальти в карьере
Винисиус Жуниор не реализовал больше трети пенальти за карьеру.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в пятый раз за карьеру не забил с пенальти.
Бразильский футболист не сумел отличиться с точки в матче против «Валенсии» в 11-м туре Ла Лиги (3:0, перерыв) – его удар отразил вратарь Хулен Агирресабала.
Это был 14-й пенальти в карьере Винисиуса. 9 из них он реализовал, 5 попыток были неудачными.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1912 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Transfermarkt
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости