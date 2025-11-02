Винисиус не реализовал 5 из 14 пенальти в карьере

Винисиус Жуниор не реализовал больше трети пенальти за карьеру.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор в пятый раз за карьеру не забил с пенальти.

Бразильский футболист не сумел отличиться с точки в матче против «Валенсии» в 11-м туре Ла Лиги (3:0, перерыв) – его удар отразил вратарь Хулен Агирресабала.

Это был 14-й пенальти в карьере Винисиуса. 9 из них он реализовал, 5 попыток были неудачными.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.