Винисиус не реализовал пенальти за фол Коррейи на Каррерасе. Вингер «Реала» пробил почти по центру – вратарь «Валенсии» Агирресабала парировал и не дал Гюлеру добить
Винисиус Жуниор не забил «Валенсии» с пенальти.
Винисиус Жуниор не сумел реализовать пенальти в матче «Реала» с «Валенсией» в 11-м туре Ла Лиги (3:0, перерыв).
Главный судья Матео Бускетс назначил одиннадцатиметровый за фол Тьерри Коррейи на Альваро Каррерасе на краю штрафной на 42-й минуте.
Мяч взял бразилец – несмотря на то, что на поле был сделавший дубль Килиан Мбаппе (один из его голов – как раз с точки).
Винисиус пробил почти по центру ворот. Хулен Агирресабала отразил удар и затем не позволил Арде Гюлеру добить мяч в сетку.
«Реал» – «Валенсия». 3:0 – у Беллингема гол, Винисиус не реализовал пенальти, Мбаппе открыл счет с 11-метровой отметки и забил с паса Гюлера. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
