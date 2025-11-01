  • Спортс
  Винисиус не реализовал пенальти за фол Коррейи на Каррерасе. Вингер «Реала» пробил почти по центру – вратарь «Валенсии» Агирресабала парировал и не дал Гюлеру добить
Винисиус не реализовал пенальти за фол Коррейи на Каррерасе. Вингер «Реала» пробил почти по центру – вратарь «Валенсии» Агирресабала парировал и не дал Гюлеру добить

Винисиус Жуниор не забил «Валенсии» с пенальти.

Винисиус Жуниор не сумел реализовать пенальти в матче «Реала» с «Валенсией» в 11-м туре Ла Лиги (3:0, перерыв).

Главный судья Матео Бускетс назначил одиннадцатиметровый за фол Тьерри Коррейи на Альваро Каррерасе на краю штрафной на 42-й минуте.

Мяч взял бразилец – несмотря на то, что на поле был сделавший дубль Килиан Мбаппе (один из его голов – как раз с точки).

Винисиус пробил почти по центру ворот. Хулен Агирресабала отразил удар и затем не позволил Арде Гюлеру добить мяч в сетку.

«Реал» – «Валенсия». 3:0 – у Беллингема гол, Винисиус не реализовал пенальти, Мбаппе открыл счет с 11-метровой отметки и забил с паса Гюлера. Онлайн-трансляция

