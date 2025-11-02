Беллингем забил в 3-м матче подряд – «Валенсии». Ранее он отличился с «Барсой» в класико и с «Юве» в ЛЧ
Джуд Беллингем забивает в трех матчах подряд во всех турнирах.
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отличился на 44-й минуте в матче против «Валенсии» (3:0, второй тайм) в 11-м туре Ла Лиги.
Таким образом, полузащитник забивает в 3 матчах подряд – ранее он отличился в победном класико против «Барселоны» (2:1) и в игре против «Ювентуса» (1:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
