Канчельскис про «Динамо»: «Карпин сам себя загнал в положение, когда нет права на ошибку. Потеряно слишком много очков в матчах со слабыми соперниками, теперь надо подряд обыгрывать сильных»

Андрей Канчельскис: у Карпина нет права на ошибку.

Андрей Канчельскис убежден, что Валерию Карпину и «Динамо » необходимо выигрывать все ближайшие матчи

«Динамо» уже давно находится под давлением от ожиданий. Это не при Карпине началось. Клуб очень давно ничего не выигрывал, поэтому от него всегда чего-то ждут.

Что касается нынешней команды, то Карпин сам себя загнал в положение, когда нет права на ошибку. Было потеряно слишком много очков в матчах со слабыми соперниками, поэтому теперь надо подряд обыгрывать сильных», – отметил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».