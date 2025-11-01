  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис про «Динамо»: «Карпин сам себя загнал в положение, когда нет права на ошибку. Потеряно слишком много очков в матчах со слабыми соперниками, теперь надо подряд обыгрывать сильных»
6

Канчельскис про «Динамо»: «Карпин сам себя загнал в положение, когда нет права на ошибку. Потеряно слишком много очков в матчах со слабыми соперниками, теперь надо подряд обыгрывать сильных»

Андрей Канчельскис: у Карпина нет права на ошибку.

Андрей Канчельскис убежден, что Валерию Карпину и «Динамо» необходимо выигрывать все ближайшие матчи

«Динамо» уже давно находится под давлением от ожиданий. Это не при Карпине началось. Клуб очень давно ничего не выигрывал, поэтому от него всегда чего-то ждут.

Что касается нынешней команды, то Карпин сам себя загнал в положение, когда нет права на ошибку. Было потеряно слишком много очков в матчах со слабыми соперниками, поэтому теперь надо подряд обыгрывать сильных», – отметил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1627 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Селюк: «Динамо» – это прошлый «Ростов», при Карпине фанаты ничего не дождутся. Люди в таких случаях уходят: «Извините, не справился». Карпин говорит: «Еще два-три года»
сегодня, 18:46
Пивоваров о 0:0 с «Рубином»: «Динамо» доминировало весь матч, но реализовать моменты не удалось. Мы скорее потеряли два очка»
сегодня, 17:54
Карпин о претензиях к футболистам за игру в большинстве против «Рубина»: «Последний пас, если это можно назвать претензией. «Динамо» упустило два очка»
сегодня, 17:50
Главные новости
Мбаппе забил «Валенсии» с пенальти за игру Коррейи рукой
2 минуты назад
«Реал» – «Валенсия». 1:0 – Мбаппе открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Дуглас подтвердил, что пропустит оставшуюся часть года из-за травмы плеча: «Операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Вернусь еще сильнее»
9 минут назад
Семак о 2:0: «Зенит» играл хорошо в 1-м тайме, во 2-м подустал. С быстрыми атаками «Локо» мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко»
17 минут назад
Вахания про отмену гола «Ростова» «Акрону»: «Странно, когда 15 минут ищут очевидную ошибку. Я могу и в душ сходить, и кофе выпить, а линию все еще чертят»
17 минут назад
Галактионов о 0:2 от «Зенита»: «Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, появились моменты. Надо было выжимать максимум»
20 минут назад
Педро с голом и 8.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Зенит» – «Локомотив», у Глушенкова – 7.8, у Батракова – 6.6. Руденко с оценкой 5.8 – худший
22 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Валенсии», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Атлетик», «Атлетико» разгромил «Севилью»
23 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Виллу», «Челси» обыграл «Тоттенхэм», «Арсенал» победил «Бернли», «МЮ» сыграл 2:2 с «Форест»
24 минуты назад
«Бавария» выиграла все 15 матчей с начала сезона с общим счетом 54:10. Дальше – «ПСЖ»
25 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал»
3 минуты назад
Вендел о российском паспорте: «Возникнет возможность – посмотрим. «Зенит» стал для меня домом и семьей, надеюсь задержаться надолго»
8 минут назад
«Ливерпуль» – «Астон Вилла». Экитике, Салах и Гакпо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
24 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы», «Монако» Головина играет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
31 минуту назадLive
«Кремонезе» – «Ювентус». 0:1 – Костич забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду одолел «Аль-Фейху», «Аль-Иттихад» Бензема сыграл 4:4 с «Аль-Хиладжем»
47 минут назад
«Челси» выиграл 6 из 7 последних матчей. Дальше – игра с «Карабахом» в ЛЧ
55 минут назад
Гол Мостового «Локомотиву» на 94-й засчитали после ВАР – проверяли офсайд
57 минут назад
«Ростов» проиграл «Акрону» – 0:1. Беншимол забил с пенальти, мячи Голенкова и Шамонина отменили, Роналдо удалили
сегодня, 19:23
«Бавария» разгромила «Байер» – 3:0. Гнабри и Джексон забили, у Баде автогол
сегодня, 19:22