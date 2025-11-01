Канчельскис про «Динамо»: «Карпин сам себя загнал в положение, когда нет права на ошибку. Потеряно слишком много очков в матчах со слабыми соперниками, теперь надо подряд обыгрывать сильных»
Андрей Канчельскис: у Карпина нет права на ошибку.
Андрей Канчельскис убежден, что Валерию Карпину и «Динамо» необходимо выигрывать все ближайшие матчи
«Динамо» уже давно находится под давлением от ожиданий. Это не при Карпине началось. Клуб очень давно ничего не выигрывал, поэтому от него всегда чего-то ждут.
Что касается нынешней команды, то Карпин сам себя загнал в положение, когда нет права на ошибку. Было потеряно слишком много очков в матчах со слабыми соперниками, поэтому теперь надо подряд обыгрывать сильных», – отметил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
