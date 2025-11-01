Дмитрий Селюк: «Динамо» – это прошлый «Ростов», при Карпине фанаты ничего не дождутся. Люди в таких случаях уходят: «Извините, не справился». Карпин говорит: «Еще два-три года»

Дмитрий Селюк: фанаты «Динамо» ничего с Карпиным не дождутся.

Дмитрий Селюк убежден, что «Динамо» ничего не добьется под руководством Валерия Карпина .

«Динамо» – это прошлый «Ростов». Карпина приглашали, чтобы попасть в тройку, но… «Рубин » – это тоже команда, которая на седьмом–восьмом месте: худшие из лучших, лучшие из худших. С их бюджетом каждый раз не могут попасть в шестерку. На данный момент это две средние команды, как говорится: игра была равна…

Первые пять команд – понятно кто, а с шестого по девятое будут «Динамо», «Рубин», «Балтика », «Ахмат ». Вижу, что и в прессе сгущаются тучи, хотя, еще когда был Гафин, я говорил: как можно было брать такого тренера?

В конечном итоге, видимо, все увидели и начали говорить. «Динамо» выстрелило себе в ногу приглашением тренера сборной. Его выгнать – получается, ты выгоняешь тренера сборной за ужасные результаты в клубе. А в сборной он вроде как себя позиционирует как супертренера. Хотя все понимают, с какими соперниками мы играем.

Я не думаю, что Карпин скажет, что он устал. Он устал, только когда в «Ростове» уголовные дела пошли. «Динамо» везде заявляло, что Личку убрали за четвертое место, – значит, Карпин, когда его подписывали, обещал, что команда будет в тройке. Учитывая то, что мы сейчас видим, понятно, что ее там не будет.

Люди в таких случаях говорят: «Извините, не справился» – и уходят. Карпин говорит: «Еще два-три года». Хорошо, что не пять.

Болельщики ждут, ждут, но с Карпиным они ничего не дождутся», – отметил футбольный агент.

«Динамо» при Карпине выиграло 4 из 14 матчей в Мир РПЛ. Побед нет с сентября