Карпин о претензиях к футболистам за игру в большинстве против «Рубина»: «Последний пас, если это можно назвать претензией. «Динамо» упустило два очка»

Валерий Карпин: «Динамо» упустило 2 очка в игре с «Рубином».

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин считает, что его команда упустила 2 очка в матче с «Рубином» в 14-м туре Мир РПЛ (0:0).

Казанцы играли в меньшинстве с 58-й минуты.

– Были претензии к игрокам за игру в большинстве?

– Нет претензий. И до удаления тоже. После удаления, если это можно назвать претензией, – последний пас.

– «Динамо» упустило три очка?

– Упустили два очка.

– Довольны игрой Фомина и Глебова?

– Всегда можно играть чуть быстрее каждому игроку, кто был на поле, по скорости мысли.

– Скорости не хватило сегодня?

– Кто есть, тот есть. Эти футболисты недобрали два очка.

– В игре с «Зенитом» на Кубок что ждать?

– Дайте мне от этой игры отойти. Ночью подумаю, надо посмотреть, кто вообще живой, кто будет играть. Может быть, кто‑то заболеет, – сказал Карпин.