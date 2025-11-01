  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин о претензиях к футболистам за игру в большинстве против «Рубина»: «Последний пас, если это можно назвать претензией. «Динамо» упустило два очка»
11

Карпин о претензиях к футболистам за игру в большинстве против «Рубина»: «Последний пас, если это можно назвать претензией. «Динамо» упустило два очка»

Валерий Карпин: «Динамо» упустило 2 очка в игре с «Рубином».

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин считает, что его команда упустила 2 очка в матче с «Рубином» в 14-м туре Мир РПЛ (0:0).

Казанцы играли в меньшинстве с 58-й минуты.

– Были претензии к игрокам за игру в большинстве?

– Нет претензий. И до удаления тоже. После удаления, если это можно назвать претензией, – последний пас.

– «Динамо» упустило три очка?

– Упустили два очка.

– Довольны игрой Фомина и Глебова?

– Всегда можно играть чуть быстрее каждому игроку, кто был на поле, по скорости мысли.

– Скорости не хватило сегодня?

– Кто есть, тот есть. Эти футболисты недобрали два очка.

– В игре с «Зенитом» на Кубок что ждать?

 – Дайте мне от этой игры отойти. Ночью подумаю, надо посмотреть, кто вообще живой, кто будет играть. Может быть, кто‑то заболеет, – сказал Карпин. 

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1241 голос
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoДанил Глебов
logoДаниил Фомин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гризманн – 11-й игрок и 6-й легионер, забивший 200 голов в Ла Лиге. Лидирует Месси – 474
16 минут назад
У 40-летнего Роналду 13 голов в 14 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
25 минут назад
Аморим считает, что «МЮ» в прошлом сезоне проиграл бы такой матч, как с «Ноттингемом»: «Все дело в уверенности, она изменилась. Мы лучше понимаем друг друга»
29 минут назад
Роналду забил 951-й гол в карьере – в матче с «Аль-Фейхой»
39 минут назад
Спорим, не отгадаете этих футболистов топ-клубов?
54 минуты назадТесты и игры
Аморим про 2:2 с «Ноттингемом»: «МЮ» играет все лучше, это очевидно для всех. У нас есть ощущение, что если уж не победим, то хотя бы не проиграем»
55 минут назад
Пивоваров о 0:0 с «Рубином»: «Динамо» доминировало весь матч, но реализовать моменты не удалось. Мы скорее потеряли два очка»
сегодня, 17:54
У Глушенкова 10 (6+4) очков в 12 матчах сезона РПЛ. Хавбек «Зенита» ассистировал Педро в игре с «Локомотивом»
сегодня, 17:40
Артета про 2:0 с «Бернли»: «Выдающаяся игра «Арсенала» в 1-м тайме, выдающаяся защита. Мы ничего не дали создать»
сегодня, 17:33
Чемпионат Англии. «Арсенал» победил «Бернли», «МЮ» сыграл 2:2 с «Форест», «Челси» против «Тоттенхэма», «Ливерпуль» примет «Виллу»
сегодня, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Кремонезе» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
4 минуты назад
Дмитрий Селюк: «Динамо» – это прошлый «Ростов», при Карпине фанаты ничего не дождутся. Люди в таких случаях уходят: «Извините, не справился». Карпин говорит: «Еще два-три года»
8 минут назад
Заур Тедеев: «Матч ТВ» – большие профессионалы. От остальных каналов отличается точностью. Рад, что есть люди, которые хорошо разбираются в футболе»
11 минут назад
Рахимов считает, что Глебова должны были удалять за фол на Даку: «Мирлинд выбегал один на один, без сопротивления. Откуда бы ни бежал, хоть от своих ворот, – он последний»
26 минут назад
У «Локомотива» 1 удар в створ и 0,08 xG в 1-м тайме игры с «Зенитом»
35 минут назад
«Локомотив» пропустил в 9-м гостевом матче РПЛ подряд – от «Зенита». Это повторение клубного антирекорда
40 минут назад
«Бавария» – «Байер». 3:0 – Баде забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
«Тоттенхэм» – «Челси». 0:1 – Жоао Педро открыл счет. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы», «Монако» Головина играет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
53 минуты назадLive
Диего Симеоне о Джулиано: «Он заслужил место в составе «Атлетико», у него хорошие отношения с коллективом. Я пытаюсь отделить чувства к сыну от чувств к игроку»
55 минут назад