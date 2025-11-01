Карпин о претензиях к футболистам за игру в большинстве против «Рубина»: «Последний пас, если это можно назвать претензией. «Динамо» упустило два очка»
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин считает, что его команда упустила 2 очка в матче с «Рубином» в 14-м туре Мир РПЛ (0:0).
Казанцы играли в меньшинстве с 58-й минуты.
– Были претензии к игрокам за игру в большинстве?
– Нет претензий. И до удаления тоже. После удаления, если это можно назвать претензией, – последний пас.
– «Динамо» упустило три очка?
– Упустили два очка.
– Довольны игрой Фомина и Глебова?
– Всегда можно играть чуть быстрее каждому игроку, кто был на поле, по скорости мысли.
– Скорости не хватило сегодня?
– Кто есть, тот есть. Эти футболисты недобрали два очка.
– В игре с «Зенитом» на Кубок что ждать?
– Дайте мне от этой игры отойти. Ночью подумаю, надо посмотреть, кто вообще живой, кто будет играть. Может быть, кто‑то заболеет, – сказал Карпин.