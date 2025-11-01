Глава РПЛ Алаев поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Спорт стал другим благодаря вам. Практически все вам удалось»

Глава РПЛ Алаев поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: Спорт стал другим благодаря вам.

Президент РПЛ Александр Алаев поздравил «Матч ТВ» с 10-летием.

«Друзья мои, [каналу «Матч ТВ» исполняется] 10 лет, я не могу поверить, что прошло столько времени. Все пролетело как один момент. Я помню ту презентацию, где вы говорили, каким будет будущее. Во многое не верилось, но сейчас могу сказать, что практически все вам удалось.

Я помню, каким был спорт на телевидении 10 лет назад. И каким он стал на «Матч ТВ», каким мы видим его сейчас. Вы большие молодцы, сделали большое дело с точки зрения технологий. Действительно, спорт стал другим благодаря вам. Надеюсь, что и впереди вас ждет большое будущее.

Хотел бы поздравить вашу многомиллионную и замечательную аудиторию, нашу [РПЛ] аудиторию, весь коллектив «Матч ТВ». Вы крутые, спасибо вам за то, что вы делаете. Желаю не останавливаться, 10 лет – только начало. Полный вперед!» – сказал Алаев.