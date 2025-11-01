  • Спортс
Ташуев не исключает, что «Балтика» поборется за чемпионство: «Стилистика у них с «Лестером» похожа»

Сергей Ташуев не исключает, что «Балтика» поборется за чемпионство.

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что «Балтика» может побороться за чемпионство в РПЛ, если усилится в зимнее трансферное окно. 

– Вас вообще удивляет, что «Балтика» в пятерке? Какой предел для команды Талалаева?

– Сейчас уже не удивляет. Клуб и тренерский штаб уже с весны готовились к РПЛ. Мы приводили пример «Лестера». Все говорили, что «Лестер» сейчас повалится, а они шли потихоньку дальше. Были молодые интересные исполнители, которые потом заиграли на более высоком уровне. Стилистика похожа у «Лестера» с «Балтикой», они очень много бегали. У Талалаева много хороших спринтов, правильных.

– Все же в чемпионство «Балтики», как и в чемпионство «Лестера», слабо верится…

– Если они сейчас дотянут до зимней паузы в группе лидеров, то кто знает… Может клуб расширит трансферную зону и возьмет сильных футболистов. Таких примеров хватало. Дай Бог, чтобы была такая конкуренция. Должен быть кто‑то из гадких утят, как «Балтика», клуб только вышел в РПЛ. Команда рабочая, амбициозная, футболисты голодные. Если усилятся еще, то, может, и поборются за чемпионство. Кто его знает… Все может быть, – сказал Ташуев.

В таблице «Балтика» с 24 очками идет пятой. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
