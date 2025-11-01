Зырянов поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Канал стал для россиян символом отечественного спорта. Для всей страны доступны новые форматы и цифровые площадки, не уступающие никому на мировом рынке»

Константин Зырянов поздравил «Матч ТВ» с 10‑летием.

Председатель правления «Зенита » Константин Зырянов поздравил «Матч ТВ » с 10-летним юбилеем.

«Дорогие коллеги! От имени ФК «Зенит», всех игроков, тренеров и сотрудников клуба примите самые искренние поздравления по случаю 10‑летия телеканала «Матч ТВ».

Десять лет пролетели как один миг, который вобрал в себя все лучшее, что есть в нашем спорте: «Матч ТВ» стал для всех россиян главным символом отечественного спорта, спортивных новостей, вдохновителем молодого поколения к здоровому образу жизни, и, конечно, надежным заступником интересов отечественного спорта на мировой арене. Для нашего клуба – надежным партнером, который всегда был рядом в самые важны моменты в истории всех команд структуры сине‑бело‑голубых.

«Матч ТВ» не просто рассказывает о спорте, а делает миллионы россиян полноправными участниками событий, позволяя разделять со всей страной радость от громких побед и успехов наших спортсменов по всей необъятной Родине.

Благодаря вашему труду и любви к своему делу для всей страны доступны новые современные форматы и цифровые площадки, не уступающие никому на мировом рынке. Мы высоко ценим ваш профессионализм, современный и динамичный взгляд на спортивную журналистику, где каждый материал — это живая история российского и мирового спорта.

От всего сердца желаем вам дальнейших успехов, рекордных охватов, захватывающих трансляций и новый технологичных решений! Пусть ваше виденье спорта всегда будет таким же динамичным, зрелищным и полным ярких моментов. С юбилеем! Вместе – все на «Матч!» и к новым победам, — заявил Зырянов в поздравлении.