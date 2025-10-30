  • Спортс
2

Булыкин о матче «Локо»: «У «Зенита» перевес по составу, но слабые движение и мотивация. За счет мастерства Воробьева и Батракова можно хорошо выступить, Баринов может повести за собой»

Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Зенитом».

Команды в субботу сыграют в 14-м туре Мир РПЛ в Санкт-Петербурге.

– Какие у вас предчувствия перед матчем «Зенит» – «Локомотив»?

– Даже если они и есть, не факт, что так и будет. Это очень важная игра для обеих команд в плане турнирной ситуации. В этом матче решается очень многое. Будет интересная встреча. 

– По игре какая из этих команд сейчас больше нравится?

– «Локомотив». Там все российские ребята. В «Зените» – наоборот. Вот и увидим столкновение двух систем, которые есть в нашем чемпионате. По составу небольшой перевес у «Зенита». Там собраны дорогие, высококлассные футболисты. Зато у железнодорожников есть молодежь, которая может хорошо себя проявлять.

– Воробьв много забивает, Батраков здорово играет. Можно сказать, что это главное оружие «Локомотива» против «Зенита?

Баринова я бы тоже сюда отнес. Там есть футболисты, которые могут повести за собой команду, показать своей игрой, что нужно делать. Да, «Зенит» – небольшой фаворит, но у «железнодорожников» есть шансы хорошо сыграть. 

– На каких слабых сторонах «Зенита» «Локомотив» может сыграть?

– Слабые у питерцев движение и мотивация. Они все время хотят играть на классе, спокойно. Глушенков и Мостовой, конечно, быстрые. Плюс иностранцы высокого уровня. Поэтому впереди команда Семака имеет небольшое преимущество. А «Локомотив» за счет индивидуального мастерства Воробьева и Батракова может хорошо выступить. Атака у обоих клубов сильная, поэтому интересно будет за ней посмотреть.  

– Можно ли сказать, что «Зенит» прибавляет по сравнению с неудачным началом сезона и в чем?

– Да. Он движется вперед и до зимней паузы может занять даже первое место. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. В команде хорошие футболисты, но им не хватает движения и спортивной злости. Увидим, как питерцы с этим смогут справиться, но то, что они фавориты в борьбе за чемпионство, – это все понимают, – сказал экс-нападающий «Локомотива».

После 13 туров Мир РПЛ железнодорожники идут вторыми в турнирной таблице с 27 баллами. Петербуржцы занимают 4-е место, набрав 26 очков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
