Друг Мостового о попытке похищения игрока: «Бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться»

Друг Андрея Мостового рассказал о попытке похищения хавбека «Зенита».

— Вышли из «Азбуки Вкуса», попрощались, поворачиваюсь – и на Андрея бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться. Мы вместе отбежали назад, они походили вокруг, крикнули пару фраз с угрозами и скрылись.

— Обсуждали эту историю с Андреем после?

— Конечно, мы были в шоке, не спали всю ночь. Мы с Андреем друзья, так что поступил так, как должен был поступить друг, — сказал хоккеист Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов».

