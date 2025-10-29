Друг Мостового о попытке похищения игрока: «Бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться»
Друг Андрея Мостового рассказал о попытке похищения хавбека «Зенита».
— Вышли из «Азбуки Вкуса», попрощались, поворачиваюсь – и на Андрея бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться. Мы вместе отбежали назад, они походили вокруг, крикнули пару фраз с угрозами и скрылись.
— Обсуждали эту историю с Андреем после?
— Конечно, мы были в шоке, не спали всю ночь. Мы с Андреем друзья, так что поступил так, как должен был поступить друг, — сказал хоккеист Александр Гракун, игравший в МХЛ за «Атлантов».
Мостового пытались похитить перед игрой с «Динамо». Что известно
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
