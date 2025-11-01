Миллер поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Амбициозные цели достигнуты. Для россиян – это возможность наблюдать за достижениями спортсменов, гордиться нашей страной как великой спортивной державой»
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил, что поставленные перед каналом «Матч ТВ» амбициозные цели были достигнуты.
«Матч ТВ» 1 ноября исполнилось 10 лет.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с первой круглой датой — 10‑летием «Матч ТВ» в эфире!
На старте телевизионного мегапроекта «Матч ТВ» были очень амбициозные цели создать первоклассный общенациональный канал, объединяющий российских болельщиков, и вывести спортивное вещание в стране на принципиально новый стандарт качества. Сегодня мы с полной уверенностью говорим, что эти цели были достигнуты.
Для миллионов россиян «Матч ТВ» – это возможность наблюдать за достижениями наших спортсменов, испытывать гордость за нашу страну как великую спортивную державу. Это уникальное пространство, где благодаря инновационным технологиям зрители погружаются в динамику и эмоции мира спорта, в эпицентр масштабных спортивных событий.
Успехи «Матч ТВ» стали заслуженным результатом искренней вовлеченности и высокопрофессиональной работы всей команды — руководителей, журналистов, комментаторов, операторов, режиссеров, продюсеров. Всех, кто помогает создавать неповторимую атмосферу в ходе трансляций и передач.
Желаю коллективу «Матч ТВ» сохранять дух новаторства и лидерства. Новых успехов и энергии для развития. И конечно, новых проектов, которые будут и дальше повышать популярность российского спорта и собирать у экранов болельщиков со всей нашей большой страны.
С праздником! Все на Матч!» – сказал Миллер в поздравлении.