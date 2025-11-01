  • Спортс
  Миллер поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Амбициозные цели достигнуты. Для россиян – это возможность наблюдать за достижениями спортсменов, гордиться нашей страной как великой спортивной державой»
Алексей Миллер поздравил «Матч ТВ» с 10-летием.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил, что поставленные перед каналом «Матч ТВ» амбициозные цели были достигнуты.

«Матч ТВ» 1 ноября исполнилось 10 лет.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с первой круглой датой — 10‑летием «Матч ТВ» в эфире!

На старте телевизионного мегапроекта «Матч ТВ» были очень амбициозные цели создать первоклассный общенациональный канал, объединяющий российских болельщиков, и вывести спортивное вещание в стране на принципиально новый стандарт качества. Сегодня мы с полной уверенностью говорим, что эти цели были достигнуты.

Для миллионов россиян «Матч ТВ» – это возможность наблюдать за достижениями наших спортсменов, испытывать гордость за нашу страну как великую спортивную державу. Это уникальное пространство, где благодаря инновационным технологиям зрители погружаются в динамику и эмоции мира спорта, в эпицентр масштабных спортивных событий.

Успехи «Матч ТВ» стали заслуженным результатом искренней вовлеченности и высокопрофессиональной работы всей команды — руководителей, журналистов, комментаторов, операторов, режиссеров, продюсеров. Всех, кто помогает создавать неповторимую атмосферу в ходе трансляций и передач.

Желаю коллективу «Матч ТВ» сохранять дух новаторства и лидерства. Новых успехов и энергии для развития. И конечно, новых проектов, которые будут и дальше повышать популярность российского спорта и собирать у экранов болельщиков со всей нашей большой страны.

С праздником! Все на Матч!» – сказал Миллер в поздравлении.

