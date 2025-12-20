«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд. Общий счет – 21:7

«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд.

«Манчестер Сити » одержал победу в семи матчах подряд с общим счетом 21:7.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Вест Хэм » (3:0) в 17-м туре АПЛ .

На данный момент «горожане» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. На их счету 37 очков, у «Арсенала» 36 баллов и игра в запасе.

Следующий матч «Ман Сити» проведет в гостях против «Ноттингем Форест» в АПЛ. Игра пройдет 27 декабря.