«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд. Общий счет – 21:7

«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд.

«Манчестер Сити» одержал победу в семи матчах подряд с общим счетом 21:7.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Вест Хэм» (3:0) в 17-м туре АПЛ

На данный момент «горожане» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. На их счету 37 очков, у «Арсенала» 36 баллов и игра в запасе. 

Следующий матч «Ман Сити» проведет в гостях против «Ноттингем Форест» в АПЛ. Игра пройдет 27 декабря. 

Илья Учватов
Спортс
