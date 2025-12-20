«Вулверхэмптон» проиграл 11 матчей подряд. Дальше – выезды к «Ливерпулю» и «МЮ»

«Вулверхэмптон» проиграл 11 матчей подряд.

«Вулверхэмптон» потерпел одиннадцатое поражение подряд.

Команда Роба Эдвардса сегодня уступила «Брентфорду » на своем поле в 17-м туре АПЛ .

«Волки» выиграли только два матча в этом сезоне – оба в Кубке лиги. Последняя победа датирована 23 сентября. После нее «Вулвс» дважды подряд сыграли вничью, а еще 11 матчей проиграли.

Далее «Вулверхэмптон » встретится с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» на их стадионах.