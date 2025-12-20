«Вулверхэмптон» проиграл 11 матчей подряд. Дальше – выезды к «Ливерпулю» и «МЮ»
«Вулверхэмптон» проиграл 11 матчей подряд.
«Вулверхэмптон» потерпел одиннадцатое поражение подряд.
Команда Роба Эдвардса сегодня уступила «Брентфорду» на своем поле в 17-м туре АПЛ.
«Волки» выиграли только два матча в этом сезоне – оба в Кубке лиги. Последняя победа датирована 23 сентября. После нее «Вулвс» дважды подряд сыграли вничью, а еще 11 матчей проиграли.
Далее «Вулверхэмптон» встретится с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» на их стадионах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
