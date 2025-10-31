Александр Григорян раскритиковал интервью тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

Александр Григорян заявил, что интервью главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского не мотивируют футболистов нижегородского клуба.

В пятницу «Пари НН» уступил 0:2 ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ .

«Как тренер я отмечал, что прогресс в игре Шпилевского, за исключением сегодняшнего матча, виден. В игре, а не в результате.

А вот если бы я был руководителем Шпилевского, я бы сказал: послушай, ты когда даешь интервью, ты думаешь о том, как это влияет на твоих игроков? У тебя есть трибуна, а это единственный способ повлиять на игроков. Но прибавляют ли оптимизма у футболистов твои спичи?

Ты подразумеваешь: «Я классный тренер, а команда – так себе»? Парни, которые тебя слушают, они верят в тебя? Я вижу пустые глаза у игроков «Пари НН ». Они поют песню: «Мы ждем перемен», – сказал Григорян.