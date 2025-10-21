Погба вернулся к тренировкам с командой. Хавбек «Монако» еще не играл в этом сезоне

Поль Погба продолжает восстановление.

Полузащитник «Монако» возобновил тренировки в общей группе, сообщил главный тренер тренер Себастьян Поконьоли накануне матча с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов.

Возвращение Погба было отложено из-за мышечной травмы, полученной в начале октября.

Француз подписал контракт с «Монако » летом. Он не выходил на поле в официальных матчах с лета 2023 года.

«Вчера он впервые с моего прихода тренировался с командой. Он улыбался, получал удовольствие, взаимодействовал с другими игроками. Это первый этап. Он может занять несколько дней, две или три недели, и затем мы сможем опираться на это, чтобы выйти на стабильный уровень», – сказал Поконьоли, возглавивший клуб в октябре.