Лещук о «Динамо» и «Зените»: «Их история – после 2000-х. У них еврокубок, а у нас – лучший игрок мира и чемпионств много было в СССР»
– Ваши слова, что «Зенит» не относится к клубам богатой истории, мягко скажем, вызвали недовольство среди болельщиков. Вам писали в основном: «Где трофеи «Динамо»? Когда было последнее чемпионство?»
– Пусть откроют интернет, посмотрят, где история «Динамо». История «Зенита» – после 2000-х годов.
– После 2000-х у них много чемпионств в России.
– И был небольшой момент в СССР, когда они становились чемпионами.
– В 1984 году, да.
– А «Динамо» больше раз становилось чемпионом в СССР.
– Но у них еврокубки есть.
– Хорошо. У нас лучший игрок мира, а у них его нет. Можно помериться одним местом в плане истории, у них еврокубок, а у нас – лучший игрок мира и чемпионств много было в СССР. Это история. Что ее обсуждать?
– Ваши слова не понравились фанатам.
– Значит, я правду сказал. Вот их и будоражило, – заявил вратарь «Динамо».
