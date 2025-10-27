Лещук о «Динамо» и «Зените»: «Их история – после 2000-х. У них еврокубок, а у нас – лучший игрок мира и чемпионств много было в СССР»

Игорь Лещук сравнил достижения «Динамо» и «Зенита».

– Ваши слова, что «Зенит» не относится к клубам богатой истории, мягко скажем, вызвали недовольство среди болельщиков. Вам писали в основном: «Где трофеи «Динамо»? Когда было последнее чемпионство?»

– Пусть откроют интернет, посмотрят, где история «Динамо». История «Зенита » – после 2000-х годов.

– После 2000-х у них много чемпионств в России.

– И был небольшой момент в СССР, когда они становились чемпионами.

– В 1984 году, да.

– А «Динамо» больше раз становилось чемпионом в СССР.

– Но у них еврокубки есть.

– Хорошо. У нас лучший игрок мира, а у них его нет. Можно помериться одним местом в плане истории, у них еврокубок, а у нас – лучший игрок мира и чемпионств много было в СССР. Это история. Что ее обсуждать?

– Ваши слова не понравились фанатам.

– Значит, я правду сказал. Вот их и будоражило, – заявил вратарь «Динамо».

