  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о матче с «Локомотивом»: «Смешно называть фаворитом того, кто приезжает к «Зениту» в гости. Это чемпион шести из семи последних сезонов»
15

Радимов о матче с «Локомотивом»: «Смешно называть фаворитом того, кто приезжает к «Зениту» в гости. Это чемпион шести из семи последних сезонов»

Владислав Радимов считает, что «Зенит» всегда имеет преимущество на своем поле.

Завтра петербуржцы примут «Локомотив» в 14‑м туре Мир РПЛ. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.

«Зенит» из семи последних чемпионатов в шести был чемпионом.

И вообще того, кто приезжает к «Зениту» в гости, смешно называть фаворитом», – заявил бывший полузащитник сине-бело-голубых.

Сейчас «Локомотив» с 27 очками идет на втором месте в чемпионате. «Зенит», набравший 26 очков, находится на четвертой строчке турнирной таблицы.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoВладислав Радимов
logoГазпром Арена (Крестовский)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Ерохин: «Локомотив» — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей. Нам надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч»
сегодня, 03:29
Жерсон о матче с «Локомотивом»: «Зениту» нужно побеждать и биться за самые высокие места. Мы – цельная команда и сделаем все, чтобы показать, на что способны»
вчера, 11:51
Булыкин о матче «Локо»: «У «Зенита» перевес по составу, но слабые движение и мотивация. За счет мастерства Воробьева и Батракова можно хорошо выступить, Баринов может повести за собой»
вчера, 09:24
Главные новости
Спалетти о татуировке с «Наполи»: «Сегодня я сдавал кровь на другой руке – не хотел, чтобы ее трогали. В Неаполе я чувствовал нечто высшее, этот город навсегда останется в моем сердце»
2 минуты назадФото
Стивен Уорнок считает, что смерть Жоты сказывается на «Ливерпуле»: «Через 20 минут после начала матча звучит песня про Диогу, и темп игры падает. Игроки мысленно возвращаются к нему»
12 минут назад
РПЛ и «Матч ТВ» объявили о новом контракте до 2030-го. Клубы поддержали единогласно
33 минуты назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Шэньчжэнь», Андре Луис забил. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
34 минуты назадВидео
Кто играл в «Барселоне» и «МЮ»? А «Арсенале» и Ла Лиге? С нас два параметра, а с вас – игрок
36 минут назадТесты и игры
Спаллетти о «Ювентусе»: «Нам нужно попытаться вернуться в гонку за скудетто и в ЛЧ. Я верю в потенциал команды, несмотря на трудные времена»
46 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Не вижу смысла полностью менять наш стиль игры. Дело не в том, что мы слишком открыты. Мы заслуживали большего против всех, кроме «Пэлас» и «Брентфорда»
сегодня, 11:35
«Разок прокинул Вернблуму между ног – тот зарядил с локтя в глаз, вылез фингал. Он Тикнизяна довел до слез: «Будешь так играть, поедешь в «Ашан» работать». Гордюшенко о Понтусе
сегодня, 11:26
Рэмзи готов заплатить 20 000 долларов за информацию о потерявшейся собаке. Бигль Хейло пропала в Мексике, где играет экс-хавбек «Арсенала»
сегодня, 11:11Фото
Сумма контракта РПЛ и «Матч ТВ» превысит 30 млрд рублей – с учетом обслуживания ВАР и продакшена
сегодня, 10:49
Ко всем новостям
Последние новости
Коул о «Челси»: «Они не выиграют АПЛ, команда недостаточно сильна, чтобы конкурировать с «Арсеналом». Большие трофеи нужны в следующем сезоне»
20 минут назад
Генпродюсер «Матч ТВ» о новом контракте с РПЛ: «Продолжим делать наш футбол лучше и доступнее для миллионов болельщиков по всей стране! Это наш флагманский продукт»
29 минут назад
Энрике о том, что его признали игроком матча с «Краснодаром», а не Глушенкова: «Возможно, Макс и правда был лучшим – решаем не мы. Он самый талантливый российский игрок сейчас, вероятно»
40 минут назад
Маттеус о Вольтемаде: «Сейчас он стоит больше ста миллионов. Голы в АПЛ и за сборную сделали его дороже»
57 минут назад
Ташуев о «Спартаке»: «Штаб Станковича явно недопонимает, что хочет в футболе. Будто в тарелку наливают сразу два супа»
сегодня, 11:23
Ерохин о лимите: «Он создавался, чтобы дать молодым футболистам площадку для развития. Минспорт и РПЛ постараются принять самое правильное решение»
сегодня, 11:13
Мареска о красной Делапа с «Вулвс»: «Лиам извинился перед всеми сразу после игры. Я пытался сказать, что он больше сосредоточен на борьбе с центральным защитником, чем остальные»
сегодня, 11:03
Шавло об Умярове в Европе: «Вспомните Пирло – Наиль игрок такого плана. Надо еще два сезона провести в «Спартаке», потом переходить в Германию или Италию»
сегодня, 10:48
Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
сегодня, 10:38
«Барса» проведет открытую тренировку на «Камп Ноу» 7 ноября. Так стадион проверят перед открытием
сегодня, 10:15