Радимов о матче с «Локомотивом»: «Смешно называть фаворитом того, кто приезжает к «Зениту» в гости. Это чемпион шести из семи последних сезонов»
Владислав Радимов считает, что «Зенит» всегда имеет преимущество на своем поле.
Завтра петербуржцы примут «Локомотив» в 14‑м туре Мир РПЛ. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.
«Зенит» из семи последних чемпионатов в шести был чемпионом.
И вообще того, кто приезжает к «Зениту» в гости, смешно называть фаворитом», – заявил бывший полузащитник сине-бело-голубых.
Сейчас «Локомотив» с 27 очками идет на втором месте в чемпионате. «Зенит», набравший 26 очков, находится на четвертой строчке турнирной таблицы.
