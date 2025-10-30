Влахович о новом контракте с «Юве»: «Не знаю, что произойдет – сейчас нужно меньше говорить и много работать. В смене тренеров виноваты все, я благодарен Тудору»

Душан Влахович ответил на вопрос о продлении соглашения с «Ювентусом».

Действующий контракт 25-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года.

Вчера туринцы в рамках Серии А победили «Удинезе» (3:1) в первом матче после увольнения тренера Игора Тудора . Сербский игрок отличился с пенальти.

«Есть ли еще шанс продлить мой контракт с «Ювентусом»? Не знаю, сколько месяцев осталось. В футболе никогда не говори никогда, но я не знаю, что может произойти.

В любом случае, сейчас нет смысла об этом говорить, учитывая ситуацию, в которой мы находимся. Нам нужно меньше говорить и много работать. Я сосредоточен исключительно на настоящем, и моя единственная забота – помочь «Ювентусу» победить как можно больше раз.

Я понимаю, что от девятого номера «Ювентуса » ждут по голу за игру. Я хотел бы забить сто голов за сезон. Мы должны были победить, и мы победили, но нам не следовало уступать в перерыве. Во втором тайме мы вышли на поле с яростью и заслужили победу над «Удинезе ».

За полтора года мы трижды меняли тренера, и в этом виноваты все. Нам нужно взглянуть на себя со стороны. Я благодарен Тудору за то, что он сделал», – сказал Влахович после матча.