Инсайдер Панков заявил, что Умярова рассматривает «Севилья». Ранее Ткаченко в интервью Спортсу’’ говорил про интерес «Бетиса»
Андрей Панков подтвердил интерес европейских клубов к Наилю Умярову.
Ранее в интервью Спортсу’‘ менеджер Герман Ткаченко рассказал, что полузащитником Наилем Умяровым интересуются в Испании и упоминал «Бетис».
«Еще в матче [«Спартак» – «Крылья Советов»] давайте отметим Умярова. Герман Ткаченко дал интервью, в котором сказал, что несколько испанских клубов интересуются Наилем. Насколько я понимаю, действительно так и есть, я слышал, там «Севилья» очень активно его рассматривает», – сказал инсайдер Андрей Панков в шоу Smol FM.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
