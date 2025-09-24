  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Инсайдер Панков заявил, что Умярова рассматривает «Севилья». Ранее Ткаченко в интервью Спортсу'' говорил про интерес «Бетиса»
Инсайдер Панков заявил, что Умярова рассматривает «Севилья». Ранее Ткаченко в интервью Спортсу’’ говорил про интерес «Бетиса»

Андрей Панков подтвердил интерес европейских клубов к Наилю Умярову.

Ранее в интервью Спортсу’‘ менеджер Герман Ткаченко рассказал, что полузащитником Наилем Умяровым интересуются в Испании и упоминал «Бетис».

«Еще в матче [«Спартак» – «Крылья Советов»] давайте отметим Умярова. Герман Ткаченко дал интервью, в котором сказал, что несколько испанских клубов интересуются Наилем. Насколько я понимаю, действительно так и есть, я слышал, там «Севилья» очень активно его рассматривает», – сказал инсайдер Андрей Панков в шоу Smol FM.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
